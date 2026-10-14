İstanbul'da sanayi sitesinde yangın
İstanbul Bayrampaşa'da, Muratpaşa Baltaş Sanayi Sitesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Giriş: 14 Ekim 2026 - 11:17 Güncelleme:
İstanbul Bayrampaşa'da, bir sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Edinilen bilgilere göre Muratpaşa Mahallesi'ndeki Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
BÖLGEDE YOĞUN DUMAN OLUŞTU
İHA'daki habere göre alevler kısa sürede büyürken, bölgede yoğun duman oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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