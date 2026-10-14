İstanbul Bayrampaşa'da, bir sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgilere göre Muratpaşa Mahallesi'ndeki Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BÖLGEDE YOĞUN DUMAN OLUŞTU

İHA'daki habere göre alevler kısa sürede büyürken, bölgede yoğun duman oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.