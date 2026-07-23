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        Haberler Gündem Güncel Korkunç kaza kameralarda! İzmir'de TIR ile çarpışan forkliftin sürücüsü Gül Keskin, hayatını kaybetti

        Korkunç kaza kameralarda! İzmir'de TIR ile çarpışan forkliftin sürücüsü Gül Keskin, hayatını kaybetti

        İzmir'in Bornova ilçesinde TIR ile çarpışan forkliftin sürücüsü Gül Keskin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. TIR sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 09:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TIR'ın altında sürüklendi: Kaza anı kamerada!

        İzmir'in Bornova ilçesinde TIR ile çarpışan forkliftin sürücüsü Gül Keskin (38), hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'daki habere göre olay; önceki gün saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir tütün firmasının bahçesinde meydana geldi. M.C.A. yönetimindeki TIR ile Gül Keskin yönetimindeki forklift çarpıştı.

        TIR'IN ALTINDA SÜRÜKLENDİ

        TIR’ın altında sürüklenen forkliftin sürücü Keskin yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Keskin, ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        TÜM MÜDAHALERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan Gül Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gül Keskin'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından gözaltına alınan TIR şoförü M.C.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        KAZA KAMERADA

        Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın çarpıştığı, TIR'ın forklifti sürüklediği anlar yer aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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