Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri: Özgür Özel'den CHP'ye veda: Yeni partimizi kuruyoruz, İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı, Gülistan Doku hamile miydi?

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. ÖZGÜR ÖZEL'DEN CHP'YE VEDA: YENİ PARTİMİZİ KURUYORUZ Özgür Özel, CHP Meclis Grup Toplantısı'nda partisine veda etti, 'yeni parti'nin kurulacağını resmen açıkladı. Özel, konuşmasında "Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygular... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. ÖZGÜR ÖZEL'DEN CHP'YE VEDA: YENİ PARTİMİZİ KURUYORUZ Özgür Özel, CHP Meclis Grup Toplantısı'nda partisine veda etti, 'yeni parti'nin kurulacağını resmen açıkladı. Özel, konuşmasında "Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, vakti gelmiş vedanın hüznünü taşıyarak çıktım" diyerek başladı. Ve Kasım 2023'ten bu yana yaşananlara değindi. Özel, kürsüden inerken "Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımı atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz." dedi. İMRALI HEYETİ ÖCALAN'IN MESAJINI PAYLAŞTIDün İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan'ın mesajını açıkladı. Öcalan mesajında, "Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporda da belirtilen çerçevede hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır" dedi. "HALUK LEVENT'LE İLETİŞİMİMİ KESTİM"Öte yandan Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Uğur ifadesinde, "Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duymaktaydım. Ancak benzer bir durumu bizzat kendim yaşayınca kendisiyle iletişimimi kestim. Bu, Haluk Levent ile aramızdaki kişisel bir konuydu" dedi. GÜLİSTAN DOKU HAMİLE MİYDİ? Gülistan Doku soruşturmasında tanık olarak dinlenen üniversite arkadaşı Gülşen İlbaş'ın ifadesi, genç kadının kaybolmadan önce hamile olabileceği şüphesini artırdı. İlbaş, Doku'nun Aralık 2019'da şiddetli mide bulantısı, kusma hissi, karın ağrısı ve baş dönmesi yaşadığını, yemek kokularından rahatsız olduğunu, iştahının kesildiğini ve hastaneye yatmak istediğini anlattı. Doku'nun kaybolmadan önceki haftalarda üzgün, çaresiz, solgun ve ciddi şekilde zayıflamış göründüğünü belirtti. GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA 15 GÖZALTI DAHASoruşturmada, aralarında doktor, hemşire, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibinin de bulunduğu toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. YKS SONUÇLARI AÇIKLANDIVe sabah saatlerinde YKS sonuçları açıklandı. Yaklaşık 2 buçuk milyon adayın katıldığı sınavda puanlarına göre, TYT'de 112, sayısalda 154, sözelde 4, eşit ağırlıkta 12, dilde 14 aday 550 ve üstünde puan aldı. Tercih işlemleri 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. DARPHANE'NİN ALTIN ÜRETİMİ AÇIKLANDIÖte yandan Türkiye'de yılın ilk yarısında, çeşitli türlerde toplam 9 milyon 829 bin 183 altın basılırken, 6 milyon 222 bin 610 adetle çeyrek ziynet altın en çok basılan altın çeşidi oldu. DÜNYA KUPASI KURALLARI SÜPER LİG'DESüper Lig'de yeni sezonla birlikte kurallarda önemli değişiklikler uygulanacak. Oyunun durmasına sebep olan oyuncu, bir dakika saha dışında kalacak. Hatalı ikinci sarı kart ve kornerlere VAR müdahale edecek. Ağız kapama hareketi sarı kartla cezalandrılacak. Hava sıcaklığı 32 derece ve üzerinde olursa su molası verilecek. FENERBAHÇE, AVRUPA'DA PERDEYİ AÇIYORUEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe bu akşam sahasında Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Hazırlık sürecinde iyi sonuçlar alan Sarı-lacivertliler, sezonun ilk resmi maçında tur için avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Müsabakanın rövanşı, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da Daha Az Göster