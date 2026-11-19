Kurtulmuş: Geniş bir komisyona ihtiyaç yok
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde İzleme Komisyonu ile ilgili açıklamada bulundu. Kurtulmuş, "Çalışmalarda artık son aşamaya gelinmiştir. Komisyon izleme ve gözleme faaliyetleri yapacak. En kısa süre içinde komisyon çalışmaya başlayacak." dedi. Kurtulmuş ayrıca, "Geniş bir komisyona ihtiyaç yok. Makul bir sayı ortaya çıkacaktır. Partilere üye sayısı için yazı yazacağım. Üye verip vermemekle ilgili resmi bir cevap almadım." ifadelerine yer verdi
Giriş: 19 Kasım 2026 - 12:21 Güncelleme:
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