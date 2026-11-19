Bu köyde 10 kg fındıkla cenaze hizmetleri ücretsiz

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi İsafakılı köy muhtarlığının başlattığı uygulamayla, her haneden gönüllü olarak toplanan 10 kilogram fındığın geliriyle köydeki tüm cenaze hizmetleri ücretsiz karşılanıyor (İHA)