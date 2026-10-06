Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişinin evinin çevresinde kuşlara yönelik gerçekleştirdiği eylemleri cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, görüntüler üzerinden yaptığı incelemeyle Yusufcan Turay’ı tespit etti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde evi ve çevresinde kuşları öldürerek bu anları sosyal medyada paylaştığı belirlendi. Yusufcan Turay, kuşlardan birinin başını ağzıyla ısırıp kopardı. 2 kuşun ise başlarını bıçakla kestiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği tespit edildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kişi tepki gösterdi.

Bunun üzerine Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlatarak Yusufcan Turay’ı gözaltına aldı.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Karakoldaki işlemleri tamamlanan Turay, bugün sabah saatlerinde Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Turay, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.