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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuşları öldürüp sosyal medyada paylaşan şüpheli tutuklandı

        Kuşları öldürüp sosyal medyada paylaşan şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kuşları öldürdüğü anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan Yusufcan Turay, görüntülerin tepki çekmesinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Turay, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 12:52 Güncelleme:
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        Kuşu öldürdü, başını ısırdı ve paylaştı

        Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişinin evinin çevresinde kuşlara yönelik gerçekleştirdiği eylemleri cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, görüntüler üzerinden yaptığı incelemeyle Yusufcan Turay’ı tespit etti.

        GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

        Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde evi ve çevresinde kuşları öldürerek bu anları sosyal medyada paylaştığı belirlendi. Yusufcan Turay, kuşlardan birinin başını ağzıyla ısırıp kopardı. 2 kuşun ise başlarını bıçakla kestiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği tespit edildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kişi tepki gösterdi.

        Bunun üzerine Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlatarak Yusufcan Turay’ı gözaltına aldı.

        MAHKEMEDE TUTUKLANDI

        Karakoldaki işlemleri tamamlanan Turay, bugün sabah saatlerinde Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Turay, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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