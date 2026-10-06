Kuşları öldürüp sosyal medyada paylaşan şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde kuşları öldürdüğü anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan Yusufcan Turay, görüntülerin tepki çekmesinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Turay, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişinin evinin çevresinde kuşlara yönelik gerçekleştirdiği eylemleri cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, görüntüler üzerinden yaptığı incelemeyle Yusufcan Turay’ı tespit etti.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI
Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde evi ve çevresinde kuşları öldürerek bu anları sosyal medyada paylaştığı belirlendi. Yusufcan Turay, kuşlardan birinin başını ağzıyla ısırıp kopardı. 2 kuşun ise başlarını bıçakla kestiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği tespit edildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kişi tepki gösterdi.
Bunun üzerine Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlatarak Yusufcan Turay’ı gözaltına aldı.
MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Karakoldaki işlemleri tamamlanan Turay, bugün sabah saatlerinde Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Turay, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.