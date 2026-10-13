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        Manisa'daki korkunç kazada son durum

        Manisa'da meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazada yaralananlardan 5'i, Bursa'daki hastanelere sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 12:04 Güncelleme:
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        Manisa'daki korkunç kazada son durum

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralananlardan 5'i, Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisindeki kazada yaralanan 13 kişinin tedavileri sürüyor.

        Bursa'da ikamet eden 5 yaralının, kentteki hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Diğer 8 yaralının tedavisi ise Manisa'daki hastanelerde devam ediyor.

        Kazadan etkilenen ailelere Manisa Valiliğince görevlendirilen personel tarafından gerekli iletişim ve sosyal desteğin sürdürüldüğü kaydedildi.

        NE OLMUŞTU?

        Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde 11 Ekim'de H.K. idaresindeki çekici, Bursa'dan Denizli'ye giden M.A. yönetimindeki tur otobüsüne çarpmıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 27 kişiden birine olay yerinde müdahale edilmiş, 26 kişi hastanelere sevk edilmişti. Yaralılardan 13'ü taburcu edilmişti. Gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A. ve çekicinin şoförü H.K. tutuklanmış, otobüsün sahibi ve yedek sürücüsü M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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