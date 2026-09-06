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        Mazot kazası! Ortalık savaş alanına döndü!

        Bursa'da seyir halindeki TIR'dan yakıt dökülmesi üzerine ortalık adeta savaş alanına döndü. Feci kazada 10 araç birbirine girdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        Mazot döküldü! Ortalık savaş alanına döndü!

        Bursa'da seyir halindeki TIR'dan yakıt dökülmesi üzerine ortalık adeta savaş alanına döndü. Yaklaşık 10 araç kazaya karışırken, trafiğin kitlendiği anlar dron ile kaydedildi.

        İHA'nın haberine göre olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Karacaoba mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz alınamayan TIR'dan yakıt dökülmeye başladı.

        Durumu fark eden sürücü, TIR'ı emniyet şeridine çekti. Bunun üzerine arkadan gelen diğer araçlar, mazot sebebiyle kayganlaşan yolda kontrollerini kaybederek kaza yaptı.

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        Yaklaşık 10 araç kazaya karışırken, durum 112 Acil Servis Hattı'na bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar, dron ile görüntülendi.

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