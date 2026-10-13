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        Mersin'de başkan vekili belli oldu

        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkanvekilliği seçiminde, CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç 47 oy alarak başkan vekili seçildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 16:32 Güncelleme:
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        Mersin'de başkan vekili belli oldu

        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, 1 Ekim’de gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi yapıldı.

        İHA'nın haberine göre Mersin Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen seçimlerde, CHP’nin adayı Gülşah Yıldırım Genç oldu.

        73 MECLİS ÜYESİ OY KULLANDI

        Toplam 79 meclis üyesinin bulunduğu belediye meclisinde, soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan 6 üye seçime katılamadı. Kalan 73 üyenin katıldığı ilk tur oylamada Gülşah Yıldırım Genç 47 oy alırken, 24 oy boş çıktı. Bir oy geçersiz sayılırken, bir oy da Hamit Mert Avcı adına kullanıldı. İlk turda başkanvekili seçilmek için gereken 53 oya ulaşılamaması üzerine seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda da Gülşah Yıldırım Genç 47 oy aldı. Bu turda 24 boş oy kullanılırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

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        ÜÇÜNCÜ TURDA BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

        Üçüncü tur oylamasında da 47 oy alan CHP’nin adayı Gülşah Yıldırım Genç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi. Son turda 25 oy boş çıkarken, bir oy geçersiz sayıldı.

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