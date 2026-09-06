Gaziantep’te devrilen motosikletteki 2 kardeş hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre kaza, Gaziantep’in Karkamış ilçesi Keleklioğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan motosiklet devrilerek mezarlık duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 23 yaşındaki İbrahim Halil Yağmurlu ve 32 yaşındaki Ali Yağmurlu adlı kardeşler hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ölen iki kardeşin cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.