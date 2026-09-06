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        MSB'den Tuğberk İmamoğlu açıklaması

        Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Denizi'nde kaza sonrası batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 11:14 Güncelleme:
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        MSB'den Tuğberk İmamoğlu açıklaması

        MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Marmara Denizi’nde kaza sonrası batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi için arama kurtarma çalışmalarının 7/24 esasına göre devam ettiğini bildirdi.

        MSB tarafından sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Denizin yüzlerce metre altında Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Akın kurtarma gemisindeki TCB Istakoz-2 ROV cihazı ile teşhis edilmişti. Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar tarafından, bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor” ifadelerine yer verildi.

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