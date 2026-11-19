MSB, Malatya'da dört askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin incelemelerin sürdüğünü, Gürcistan'da 20 askerin şehit olduğu C-130 uçağı kazasında ise teknik incelemenin son aşamaya geldiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, NATO Edge 2026 fuarının gerçekleştirildiği Fuar İzmir’de haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aktürk, 12 Kasım’da Malatya’da S-70 tipi helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder’e başsağlığı dile Allah’tan rahmet ve ailesine başsağlığı diledi. Aktürk, 13 Kasım’da görevi başında rahatsızlanarak şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal’ı da anarak, şehide Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

NATO EDGE 2026 FUARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Aktürk, NATO EDGE 2026’nın 17-19 Kasım tarihleri arasında İzmir Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildiğini belirterek, etkinliğin bugüne kadar düzenlenen NATO EDGE faaliyetleri arasında firma ve katılımcı sayısı bakımından en yüksek katılıma ulaştığını bildirdi.

NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) sorumluluğunda iki yılda bir düzenlenen etkinliğin, bu yıl Genelkurmay Başkanlığının koordinatörlüğünde gerçekleştirildiğini aktaran Aktürk, organizasyonda 30’u yerli olmak üzere toplam 284 firmanın yer aldığını ifade etti.

Etkinlikte NATO’nun değişen güvenlik ortamına yönelik teknolojik ihtiyaçları, savunma sanayisiyle iş birliği imkanları ve yenilikçi teknolojilerin askeri kabiliyetlere dönüştürülmesine yönelik çalışmaların ele alındığını belirten Aktürk, uydu muhaberesi, bulut teknolojileri, siber güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve yapay zeka başta olmak üzere savunma ve güvenlik alanındaki güncel teknolojik gelişmelerin değerlendirildiğini kaydetti.

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO EDGE 2026’nın Türk savunma sanayisi firmalarının NATO nezdindeki görünürlüğünü artırması, uluslararası iş birliği fırsatlarını geliştirmesi ve firmaların NATO tedarik süreçlerine katılımını güçlendirmesinin beklendiğini ifade eden Aktürk, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"3 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi veren Aktürk, son bir haftada üç PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Hudut güvenliğine ilişkin verileri de paylaşan Aktürk, son bir haftada sınırları yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, ikisi terör örgütü mensubu olmak üzere 475 şahısın yakalandığını, bin 337 şahıs hududu geçemeden engellendiğini belirtti.

Aktürk, "Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 16 bin 321, engellenen kişi sayısı da 64 bin 233 olmuştur. Ayrıca bu hafta içerisinde Edirne ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 74 kilogram (73 bin 647 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında, iki ülke arasında Doğal Afet Kurtarma Birliği Teşkiline Yönelik Çalışma Grubu Toplantısı'nın 17-20 Kasım tarihleri arasında Atina'da gerçekleştirildiğini aktaran Aktürk, 23-27 Kasım tarihlerinde Mısır'da 2’nci Türkiye-Mısır Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın düzenleneceğini kaydetti.

BAKAN GÜLER'İN TEMASLARI

Güler'in 17 Kasım'da Dışişleri Bakanı ile birlikte Suriye Savunma ve Dışişleri Bakanlarıyla Ankara'da bir araya geldiğini belirten Aktürk, 18 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığın 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptığını ve milletvekillerinin sorularını yanıtladığını ifade etti. Aktürk, Güler'in bugün Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi kapsamında Almanya'ya resmî ziyarette bulunduğunu kaydetti.

Aktürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Özbekistan'daki resmi temasları kapsamında 17 Kasım'da Büyükelçilik ve Askeri Ataşeliği ziyaret ettiğini, Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri, Savunma Bakanı, Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynobiddin Iminov ile görüştüğünü bildirdi.

Bayraktaroğlu'nun ziyaret kapsamında Askeri Güvenlik ve Savunma Üniversitesinde de incelemelerde bulunduğunu belirten Aktürk, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun 21-24 Kasım tarihlerinde İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın resmi daveti üzerine İngiltere'yi ziyaret etmesinin planlandığını, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ise 16-19 Kasım tarihleri arasında Pakistan'a resmi ziyarette bulunduğunu kaydetti.

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E YÖNELİK SALDIRILARINA TEPKİ

Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Aktürk, Filistin'de yaşanan insani dramın her geçen gün ağırlaştığını belirterek, İsrail'in bugüne kadar 75 binden fazla sivili öldürdüğünü ve hastaneleri, okulları ve kampları hedef alan saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti. Son olarak Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne düzenlenen saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurgulayan Aktürk, Filistin halkının güvenliğinin sağlanması, bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi için uluslararası toplumun gerekli adımları atması gerektiğini bildirdi.

Aktürk, açıklamasında Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38’inci yıl dönümünü de kutlayarak, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik Türkiye'nin desteğinin devam ettiğini kaydetti.

TSK’DAN ULUSLARARASI TATBİKATLAR VE EĞİTİM FAALİYETLERİ

Aktürk, İngiltere’de düzenlenen Dynamic Mastermind-2026 Tatbikatı'nın bugün (19 Kasım), Doğu Akdeniz'de icra edilen Mavi Balina ile Azerbaycan'da gerçekleştirilen Sonsuzluk tatbikatlarının 20 Kasım'da tamamlanacağını belirtti. Bulgaristan'da düzenlenen NATO Tracia Tatbikatı'nın 26 Kasım'da, Polonya'da gerçekleştirilen NATO Noble Jolt Lojistik Tatbikatı'nın ise 27 Kasım'da sona ereceğini kaydetti.

"ALPAY-D’NİN SAHA TESTLERİ TAMAMLANDI"

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda Zırhlı Tanksavar Aracı-UMTAS CİRİT (ZTA-UC) Silah Sistemi ile Sırt Tipi Karıştırma Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin geçtiğimiz hafta tamamlandığını belirtti. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen ALPAY sisteminin ilk hava versiyonu ALPAY-D'nin saha testlerinin de başarıyla tamamlandığını aktaran Aktürk, mayınlı arazilerde geçit açmak amacıyla karada kullanılan sistemin hava versiyonunun, piyade birliklerinin güvenli geçişini sağlamak üzere insansız hava aracıyla (İHA) görev yapacak şekilde geliştirildiğini kaydetti.

"TSK'YA PERSONEL VE ASKERi ÖĞRENCİ TEMİNİ BAŞVURULARI SÜRÜYOR"

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini ile Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini başvurularının 23 Kasım'da sona ereceğini bildirdi. Aktürk ayrıca, Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan Sürekli İşçi Temini başvurularının ise 23-27 Kasım tarihleri arasında alınacağını belirtti.

"DOĞRUDAN ASKER GÖNDERİLMESİ YÖNÜNDE OTOMATİK BİR YÜKÜMLÜLÜK YOK"

Toplantının ardından gazetecilerin soruları MSB tarafından yanıtlandı. Türkiye ve Katar arasında imzalnana savunma anlaşmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması ile iki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması, savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi, caydırıcılığın artırılması ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.

Anlaşma kapsamında, taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı halinde sağlanabilecek destek, ilgili tarafın açık talebi üzerine, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesi çerçevesinde ve karşılıklı mutabakatla belirlenecektir. Bu çerçevede anlaşma, herhangi bir saldırı durumunda doğrudan asker gönderilmesi yönünde otomatik bir yükümlülük doğurmamaktadır.

Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin siyasi kararlar, iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları veya yetkilendirdikleri temsilcilerinden oluşan Yüksek Stratejik Konseyde mutabakatla alınacaktır. Halihazırda anlaşma kapsamında personel, askeri kuvvet veya mali kaynak tahsisine ilişkin bağlayıcı bir karar bulunmamaktadır. Olası ortak faaliyetlerin maliyet ve gider paylaşımı, Yüksek Stratejik Konsey tarafından belirlenecektir.

Anlaşma ayrıca müşterek eğitim ve tatbikatlar, personel değişimi, birlikte çalışabilirlik, savunma sanayisinde ortak üretim ve teknoloji geliştirme alanlarında mevcut iş birliğinin güçlendirilmesini öngörmektedir.

Türkiye'nin NATO kapsamındaki hak ve yükümlülükleri saklı tutulmuş olup, anlaşma yürürlüğe girişinden itibaren 10 yıllık ilk dönemin ardından belirlenen koşullar çerçevesinde beşer yıllık dönemlerle uzayacaktır. Ülkemiz, Katar ile savunma iş birliğini millî güvenlik öncelikleri, uluslararası hukuk ve karşılıklı menfaatler doğrultusunda sürdürmeye, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edecektir."

HELİKOPTER KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

11 Kasım'da Malatya'da meydana gelen S-70 helikopterinin kaza kırıma uğramasına ilişkin MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malatya’da S-70 tipi bir helikopterimiz, henüz belirlenemeyen bir sebeple kaza kırıma uğramış, helikopterde bulunan dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştu. Kaza nedeninin belirlenmesi amacıyla görevlendirilen idari tahkikat heyeti ve Kaza Kırım Ekibi olayın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalarına başlamıştır.

Olayla ilgili detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir. Kaza kırım nedeni, yürütülen incelemelerin tamamlanmasının ardından belirlenecektir. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

"İNCELEMEDE SON AŞAMAYA GELİNDİ"

11 Kasım 2025'te Gürcistan'da düşen C-130 uçağının kaza kırım raporuna ilişkin de şu ifadeler kullanıldı:

"11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan’da düşen C-130 uçağımıza ilişkin kaza kırım sebebine yönelik yapılan teknik incelemede son aşamaya gelinmiştir. Uçağın ana üreticisi olan Lockheed Martin firması tarafından üzerinde inceleme yapmak maksadıyla bazı ilave parçalar talep edilmiştir. Firmanın incelemelerini tamamlamasının ardından kazanın sebebine ilişkin nihai rapor kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Bu elim kazada şehit olan 20 kahraman silah arkadaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başs