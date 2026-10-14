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        Haberler Gündem Güncel Bodrum’da 2,5 milyon TL’lik yelkenli karaya oturdu

        Bodrum’da 2,5 milyon TL’lik yelkenli karaya oturdu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağış ve saatte 40 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 2,5 milyon TL değerindeki 15 metre uzunluğundaki yelkenli tekne Kumbahçe Sahili'nde karaya oturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 11:40 Güncelleme:
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        Bodrum'da tekne karaya oturdu

        Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, yaklaşık 2,5 milyon TL değerindeki 15 metre uzunluğundaki yelkenli teknenin Kumbahçe Sahili'nde karaya oturmasına neden oldu.

        Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından ilçede gece saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu. Denizde rüzgarın hızının saatte 40 kilometreye kadar yükselmesiyle dalgalar etkisini artırdı.

        Olumsuz hava şartlarında kıyıya sürüklenen yelkenli tekne karaya oturdu. Bodrum’da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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        #gemi
        #tekne
        #BODRUM
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