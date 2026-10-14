Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, yaklaşık 2,5 milyon TL değerindeki 15 metre uzunluğundaki yelkenli teknenin Kumbahçe Sahili'nde karaya oturmasına neden oldu.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından ilçede gece saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu. Denizde rüzgarın hızının saatte 40 kilometreye kadar yükselmesiyle dalgalar etkisini artırdı.

Olumsuz hava şartlarında kıyıya sürüklenen yelkenli tekne karaya oturdu. Bodrum’da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.