Ömer Sarıgül ek ifade vermek için adliyede
Sarıgül soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ömer Sarıgül, ek ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Giriş: 16 Kasım 2026 - 14:06 Güncelleme:
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında 19 Ekim’de tutuklanan Ömer Sarıgül, ek ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.
Öte yandan, soruşturma kapsamında daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ek ifade veren ağabeyi Emir Sarıgül, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.
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