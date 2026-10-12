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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rezidanstaki yangında can kaybı!

        Rezidanstaki yangında can kaybı!

        Şanlıurfa'da bir rezidansın üst katında çıkan yangında facia yaşandı. Olayda 48 yaşındaki Ezgi Evcil hayatını kaybetti, dumandan etkilenen Sefer D. ise hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 12:19 Güncelleme:
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        Rezidanstaki yangında facia yaşandı!

        Şanlıurfa'da bir rezidansın üst katında çıkan yangında Ezgi Evcil (48) hayatını kaybetti, dumandan etkilenen Sefer D. ise hastaneye kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre rezidansın üst katında sabaha karşı yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, otel çalışanı Ezgi Evcil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen Sefer D. ise ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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        Evcil’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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