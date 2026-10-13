İzmir'in Seferihisar ilçesinde eski sevgilisi tarafından evine benzin dökülerek ateşe verildiği iddia edilen Ebru Serep, hastanede verdiği 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kadının ölümüne neden olan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli A.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ESKİ SEVGİLİSİ EVİNİ BENZİN DÖKEREK ATEŞE VERDİ

İHA'nın haberine göre olay; 7 Ekim'de Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Gümüldür İtfaiyesi'nde görev yapan A.K., yaklaşık 10 yıldır ilişki yaşadığı öğrenilen eski sevgilisi Ebru Serep'in evine gitti.

İddiaya göre, bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin alan A.K., Serep'in evine döktüğü benzini ateşe vererek yangın çıkardı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı evde mahsur kalan genç kadın ağır yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin arasından çıkarılan Serep, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Ebru Serep, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ESKİ SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan emniyet güçleri, şüpheli A.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.