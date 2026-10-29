Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şırnak'ta otobüs ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

        Şırnak'ta otobüs ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada ağır yaralanan otobüs şoförü Sabri Yumak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 14 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 09:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şırnak'ta kaza: 1 ölü, 14 yaralı

        Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesi girişinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada otobüs şoförü hayatını kaybetti.

        15 KİŞİ YARALANDI

        İHA'daki habere göre, ilçenin Hilal beldesi girişinde Antalya'dan Hakkari istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs yoldan çıkarak bir evin çatısına çarparak durabildi.

        ŞOFÖR KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine sevk edildi.

        Yaralılardan durumu ağır olan otobüs şoförü Sabri Yumak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mehmet Yılmaz: Trabzonspor kazanma alışkanlığı edindi

        Trabzonspor, Rizespor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-3 kazanarak zirve yarışında kritik bir galibiyet aldı. Mehmet Yılmaz; Thomas Reis'in oyuncu tercihlerini, devre arasındaki Fabinho hamlesini ve ikinci yarıdaki dönüşü değerlendirdi.

        #şırnak
        #Kaza
        #TIR
        #otobüs
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında!
        Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında!
        Türkiye'nin otomotivde bir asırlık serüveni
        Türkiye'nin otomotivde bir asırlık serüveni
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Nevzat Aydın'a "Çirkinler"den tehdit
        Nevzat Aydın'a "Çirkinler"den tehdit
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Emekliye 450 milyar TL ilave kaynak
        Emekliye 450 milyar TL ilave kaynak
        Kanseri göğsündeki çizik ele verdi
        Kanseri göğsündeki çizik ele verdi
        26 sarı, 4 turuncu uyarı! Şiddetli yağışlarla sel tehlikesi
        26 sarı, 4 turuncu uyarı! Şiddetli yağışlarla sel tehlikesi
        Jülide Kural'dan iddialara yanıt
        Jülide Kural'dan iddialara yanıt
        Doğu demir yolu hattına dev modernizasyon
        Doğu demir yolu hattına dev modernizasyon
        "Kızımız annesine benzesin"
        "Kızımız annesine benzesin"
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kaçtığı ABD'de kendisini "Brezilya'nın lideri" ilan etti
        Kaçtığı ABD'de kendisini "Brezilya'nın lideri" ilan etti
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti