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        Haberler Gündem Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 3 kişiye tutuklama talebi

        Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 3 kişiye tutuklama talebi

        Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in de aralarında bulunduğu 3 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 21:38 Güncelleme:
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        Üsküdar Belediyesi'nde 3 tutuklama talebi

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı.

        Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mithat Özdemir, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        3 ŞÜPHELİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

        Gözaltındaki Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik ile belediye ruhsat müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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        Savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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        #üsküdar soruşturma
        #haberler
        #Amine Cansu Çelik
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