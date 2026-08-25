Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika YENİ Parti Genel Merkezi, 31 Ağustos’ta yapılacak toplantılarla açılacak

        YENİ Parti Genel Merkezi, 31 Ağustos’ta yapılacak toplantılarla açılacak

        YENİ Parti Genel Merkezi 31 Ağustos'ta açılacak. Genel Merkez Özgür Özel'in başkanlık edeceği Parti Meclisi ve Kurucular Kurulu toplantılarıyla kapalı grup toplantısıyla faaliyete geçecek

        Kaynak
        anka
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 08:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        YENİ Parti Genel Merkezi 31 Ağustos'ta açılacak

        YENİ Parti Genel Merkezi 31 Ağustos Pazartesi günü, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlık edeceği üç ayrı toplantıyla faaliyete geçecek. 31 Ağustos Pazartesi günü YENİ Parti Genel Merkezi'nde Özel'in başkanlığında Parti Meclisi ve Kurucular Kurulu toplantıları ile kapalı grup toplantısı yapılacak.

        YENİ Parti’nin Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan genel merkezinde tadilat çalışmaları tamamlanıyor. Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos Pazar günü, kurmaylar ve personel yeni genel merkeze taşınacak.

        YENİ Parti Genel Merkezi 31 Ağustos günü Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlık edeceği Parti Meclisi ve Kurucular Kurulu toplantılarıyla kapalı grup toplantısıyla faaliyete geçecek. Parti Meclisi toplantısının açılışı basına açık olarak gerçekleştirilecek, Özel PM’nin açış konuşmasını yapacak.

        Dört katlı genel merkezin en üst katında parti personeli çalışacak. Genel başkanlık makamının bulunduğu üçüncü katta, MYK toplantı salonu da yer alacak. Bir ve ikinci katlarda MYK üyeleri için 16 odanın bulunduğu genel merkezin lobisinde, basının çalışması için ayrılan bir alan ve basın toplantı salonu bulunacak. Eksi birinci katta PM toplantı salonu ve eksi ikinci katta ise yemekhane yer alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #YENİ Parti Genel Merkezi
        #yeni parti
        #Özgür Özel
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Kripto paralarda yükseliş sürüyor
        Kripto paralarda yükseliş sürüyor
        Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
        Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
        Ordu'da sır ölümler
        Ordu'da sır ölümler
        İtalya'da yayalara telefon yasağı
        İtalya'da yayalara telefon yasağı
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu
        Rekor sıcaklıklar Avrupa'yı vurdu
        Rekor sıcaklıklar Avrupa'yı vurdu
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        Parkinson’un kokusunu aldı, bilim dünyasını harekete geçirdi!
        Parkinson’un kokusunu aldı, bilim dünyasını harekete geçirdi!
        Sıcak hava etkili oluyor! İşte son hava durumu tahminleri
        Sıcak hava etkili oluyor! İşte son hava durumu tahminleri
        İran'dan ABD'ye: Zorba tutumu çözüm getirmeyecek
        İran'dan ABD'ye: Zorba tutumu çözüm getirmeyecek
        Türkiye'den Fransa'ya karpuz getirtti
        Türkiye'den Fransa'ya karpuz getirtti
        Aylık 51 bin TL geliri olan Portekiz’e yerleşebilir mi?
        Aylık 51 bin TL geliri olan Portekiz’e yerleşebilir mi?
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 35 yaralı
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 35 yaralı
        Hollanda'dan Eurovision boykotu
        Hollanda'dan Eurovision boykotu
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı isteği!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı isteği!
        "Türk hakemliği elden gidiyor!"
        "Türk hakemliği elden gidiyor!"
        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı
        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı
        Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!
        Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!