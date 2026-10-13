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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zincirleme kazada facia! 2 can kaybı!

        Zincirleme kazada facia! 2 can kaybı!

        Sakarya'da traktör, hafif ticari araç ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada facia yaşandı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 09:24 Güncelleme:
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        Zincirleme kazada facia! 2 can kaybı!

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktör, hafif ticari araç ve TIR’ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Yöresel mevkisinde meydana geldi. Adnan İzmir yönetimindeki meyve yüklü traktör ile sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ve TIR, zincirleme kazaya karıştı.

        Kazada yaşamını yitiren Adnan İzmir
        Kazada yaşamını yitiren Adnan İzmir

        Kazada traktör devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktör sürücüsü Adnan İzmir ile yanında bulunan Suriye uyruklu ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, traktördeki diğer Suriye uyruklu kişi ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

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        Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 2 kişinin cenazeleri ise inceleme sonrası morga götürüldü.

        Kazada yaşamını yitiren Adnan İzmir’in, AK Parti Geyve İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve eski belediye meclis üyesi olduğu öğrenildi.

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