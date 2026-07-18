Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi için anma töreni

        Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi için anma töreni

        Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda, terör örgütü PKK'nın 33 yıl önce katlettiği 14'ü çocuk 24 kişi anıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, terör örgütünü ve destekleyicilerini lanetlediklerini ifade ederek, "Yüreğimizde bu acı ve keder var olacaktır, birliğimizin, beraberliğimizin ve umutlarımızın da kaynağı olacaktır. Çocuklarımızın bir daha terör korkusuyla değil, güvenle, umutla geleceğe yürümesi için hep beraber bir sorumluluk edineceğiz. O sorumluluğu büyüteceğiz, bir olacağız, beraber olacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 17:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sündüz Yaylası şehitleri için anma töreni

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışlık ihtiyaçlarını karşılamak ve koyunlarını otlatmak amacıyla gittikleri Sündüz Yaylası'nda, 18 Temmuz 1993 gecesi şehit edilen 11 aileden 24 kişi için anma programı düzenlendi.

        Belediye Parkı'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Salih Kartal, geçmişte bu topraklarda yaşanan acıların, tarihin en karanlık ve en vicdansız sayfalarından biri olduğunu söyledi.

        Hayatını kaybedenleri ve onların aziz hatıralarını yad etmek için bir araya geldiklerini belirten Kartal, şunları kaydetti:

        "Terör örgütü, masum insanların üzerine kurşun yağdırarak sadece canlarımızı almadı, bölgenin huzurunu, kardeşliğini ve umudunu hedef aldı ancak unuttukları bir şey vardı. Bu millet, acısını yüreğine gömmesini bilmiş, şehitlerinin hatırasını ve bu toprakların bölünmez bütünlüğünü daima en üstün değer olarak muhafaza etmiştir. Sündüz'de kaybettiğimiz 14'ü çocuk 24 vatandaşımızın her biri bizim ortak yaramız, dinmeyen sızımızdır. Onların masumiyeti, bizim bu hain terör örgütüne karşı verdiğimiz haklı mücadeledeki en büyük kararlılık kaynağımızdır. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmamıştır ve kalmayacaktır. Devletimiz, kahraman güvenlik güçlerimiz fedakarca çalışmalarıyla terörün kökünü kazımış, aziz vatanımızın her köşesinde huzur ve güveni daim kılmıştır."

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise terörü, terör örgütünü ve destekleyicilerini lanetlediklerini ifade ederek, "Yüreğimizde bu acı ve keder var olacaktır, birliğimizin, beraberliğimizin ve umutlarımızın da kaynağı olacaktır. Çocuklarımızın bir daha terör korkusuyla değil, güvenle, umutla geleceğe yürümesi için hep beraber bir sorumluluk edineceğiz. O sorumluluğu büyüteceğiz, bir olacağız, beraber olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Türkiye Yüzyılı'nda ve yeni gelişen 'Terörsüz Türkiye' vizyonunda inşa etmeye çalıştığı gibi hep beraber, birlik ruhuyla, beraber olarak o sorumluluğu kuvvetli bir şekilde yerine getireceğiz" diye konuştu.

        Van Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hakan Kahraman da aradan uzun yıllar geçmesine rağmen o kara günün acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini dile getirdi.

        O gün anaların, babaların, eşlerin, evlatların, kardeşlerin yüreğine ateş düştüğünü söyleyen Kahraman, "Yaşanan tüm acılara rağmen hiçbir zaman birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyerek gerekli çalışmalarımızı yaptık. Şehit ölünce değil, unutulunca ölürmüş. O yüzden aziz şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Geride bıraktıkları kıymetli ailelerine dün sahip çıktığımız gibi bugün de yarın da sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

        Bahçesaray Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sabahattin Samsa, tarihin en acımasız katliamlarından birinde kaybettikleri canları anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şehit yakınları, Türk bayraklarıyla Sündüz Şehitliği'ne kadar yürüdü. Şehitlikte dua eden katılımcılar, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Programa, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Enver Güngör, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, HÜDA PAR İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Şehit yakınları, 4-5 Şubat 2020'de Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar nedeniyle hayatını kaybeden 42 kişi için de bu bölgeye çiçek bıraktı, dua etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sapanca Gölü'nde görülen 'pamuksu' maddenin sırrı çözüldü

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü'nde görülen "pamuksu" maddenin alg türü olduğunu ifade etti

        #van haberleri
        #sündüz yaylası şehitleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        17 günde 33 milyon ambalaj
        17 günde 33 milyon ambalaj
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Suda hünerlerini sergiledi
        Suda hünerlerini sergiledi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası