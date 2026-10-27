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        Haberler Gündem Güncel Taşköprü'deki 200 yıllık tarihi hamam kütüphane olacak

        Taşköprü'deki 200 yıllık tarihi hamam kütüphane olacak

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 19. yüzyıldan kalma tarihi Derbederler Hamamı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından halk kütüphanesi olarak hizmet verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 11:32 Güncelleme:
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        Taşköprü'deki tarihi hamam kütüphane olacak
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        Kastamonu'nun Taşköprü Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen tarihi Derbederler Hamamı'nın restorasyon projesi için ihale süreci tamamlandı.

        Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleyi SE-MA Proje Kontrollük İnşaat Mühendislik Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. kazandı. Sözleşme bedeli 2 milyon 980 bin lira olan çalışmaların 365 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmayı önemsediklerini belirtti. Arslan, projeye ilişkin şunları söyledi:

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        "Taşköprü'müzün merkezinde bulunan ve 19. yüzyıldan günümüze ulaşan tarihi Derbederler Hamamı'nı yeniden ilçemizin hizmetine kazandırmak için önemli bir adım attık. Tarihimize sahip çıkmak ve kültürel değerlerimizi yaşatmak amacıyla belediyemiz tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'ne tahsisini gerçekleştirdiğimiz tarihi yapımızın ihale süreci tamamlandı.

        Tarihi kütüphane proje çalışmalarının ardından, tarihi hamamın kütüphane olarak restorasyon yapımı ihalesi yapıldıktan sonra, geçmişin izlerini taşıyan mimarisiyle kitapların ve bilginin buluştuğu bir kültür yuvasına dönüşecek.

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        Bir zamanlar hamam olarak hizmet veren bu kıymetli eserimiz, artık çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin kitaplarla buluştuğu bir mekân olacak. Tarihi değerlerimizi korurken onları yaşayan mekânlara dönüştürmeye devam edeceğiz. Taşköprü’müze hayırlı olsun."

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        #kastamonu haberleri
        #Tarihi hamam
        #kütüphane
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