TIR'ı motosikletin üzerine kırdı!
Rize'de seyir halindeyken korna ile uyarılan TIR sürücüsü, aracını 7 kişilik motosiklet grubunun üzerine kırdı. Yaklaşık 95 kilometre hızla ilerleyen motosikletlilerin tehlike atlattığı olay kameraya yansıdı
Rize’de trafikte seyir halindeyken korna ile uyarılan TIR sürücüsü, aracını 7 kişilik motosiklet grubunun üzerine kırdı. Yaklaşık 95 kilometre hızla ilerleyen motosikletlilerin tehlike atlattığı olay saniye saniye kameraya yansıdı.
İHA'nın haberine göre olay, Pazar ilçesinden Rize merkez istikametine ilerleyen 7 kişilik motosiklet grubunun yolculuğu sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize girişinde TIR sürücüsünün şerit değiştirmek istemesi üzerine tehlike yaşandı.
Arkadan gelen motosiklet sürücüsü, selektör yapmasına rağmen TIR'ın şeridine girmeye devam ettiğini ve fren yaparak kazadan kurtulduğunu belirtti. Yaşanan durumun ardından korna ile uyarılan TIR sürücüsü, aracını aniden motosikletlilerin üzerine kırdı.
Olay sırasında yaklaşık 95 kilometre hızla ilerlediklerini ifade eden motosiklet sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen trafik polisleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.