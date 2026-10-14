Tropikal iklim böceği Sarıkamış'ta görüntülendi

Sıcak ve ılıman iklim bölgelerinde yaşamını sürdüren peygamberdevesinin, Sarıkamış ilçesi sınırlarında yer alan Sırataşlar Vadisi'nde görülmesi dikkati çekti.

Genellikle yeşil ve kahverengi tonlarında görülen, ortalama 5 santimetre uzunluğundaki böcek, avcı özelliğiyle öne çıkıyor.

Orta ve Güney Amerika, Afrika, Güneydoğu Asya ve Avustralya başta olmak üzere tropikal ve subtropikal bölgelerde yayılış gösteren peygamberdevesi, tarımsal üretime zarar veren böceklerle beslendiği için "çiftçi dostu" olarak nitelendiriliyor.

Etçil beslenme özelliğine sahip peygamberdevesi, bahçe ve tarım alanlarındaki zararlı böceklerin popülasyonunun kontrol altında tutulmasına katkı sağlıyor.

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Dünya genelinde yaklaşık 1800 türü bulunduğu belirtilen peygamberdeveleri, yeşilden kahverengiye uzanan farklı renkleriyle biliniyor. Bitkilerin üzerinde yaprak görünümüne bürünerek kamufle olan böcekler, bu özellikleri sayesinde hem avlarını yakalıyor hem de yırtıcı hayvanlardan korunuyor.