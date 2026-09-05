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        Haberler Gündem Tuğberk İmamoğlu gemisi için arama çalışmaları 7/24 devam ediyor

        Tuğberk İmamoğlu gemisi için arama çalışmaları 7/24 devam ediyor

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Silivri açıklarında batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemiye ilişkin arama kurtarma faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurların bölgede 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 21:03 Güncelleme:
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        Çalışmalar 7/24 sürüyor

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin denizin yüzlerce metre altında Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akın kurtarma gemisindeki TCB Istakoz-2 ROV cihazıyla teşhis edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar tarafından bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor" ifadelerine yer verildi.

        Silivri açıklarında MT Alsu ile Tuğberk İmamoğlu isimli Türk bayraklı ticari gemilerin çarpışması sonucu batan gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşılması için başlatılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve diğer ilgili kurumların unsurları katılıyor.

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        Bakanlık paylaşımında, devam eden arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin görüntülere de yer verildi.

        Batan geminin görüntülerine ulaşıldı
        Batan geminin görüntülerine ulaşıldı Haberi Görüntüle
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        #MSB
        #Tuğberk İmamoğlu gemis
        #haberler
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