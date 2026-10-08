Tunceli Belediyesi'nden "işçi" açıklaması

Tunceli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında "Tunceli'de mahkeme kararına engel, işçiler 640 gündür işsiz" başlıklı haberlerin yer aldığı ve belediyeyi hedef alan iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme zaruretinin doğduğu belirtildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince belediyelerin yıllık toplam personel giderlerinin gerçekleşen bütçe gelirlerinin yüzde 40'ını aşmasının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak görevi devraldığımız dönemde geçmiş yönetimlerin yaptığı kontrolsüz işe alımlar sonucunda personel gideri oranımız yüzde 82'ye kadar tırmanmıştı. Gelirlerin neredeyse tamamının personele gittiği bu tablo nedeniyle belediyemiz geçmişte çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemez, Tunceli halkına en temel belediyecilik hizmetlerini dahi sunamaz hale getirilmişti. Geçmiş dönemlerdeki kanuna aykırı istihdam politikaları neticesinde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince yapılan incelemelerde usulsüz işçi alımları nedeniyle eski belediye başkanları ve diğer sorumlulara toplamda 91 milyon liranın üzerinde kamu zararı/kişi borcu (zimmet) çıkarılmıştır. Belediyemiz yönetimi olarak göreve geldiğimiz 2 yıllık süre boyunca tek bir yeni personel dahi işe alınmamıştır. Mevcut yapıda personelin bir bölümü emekli edilmiş, kalan aşırı istihdamın kademeli olarak kanuni sınırlara çekilmesi amacıyla iş akitleri feshedilmek zorunda kalınan personelin tüm yasal tazminatları eksiksiz ödenerek ilişikleri kesilmiştir."

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Açıklamada, atılan bu kararlı adımlar sayesinde personel giderinin yıl sonunda yüzde 45'e kadar düşmesinin öngörüldüğü belirtilerek, "Personel giderlerinin yasal sınıra yaklaşmasıyla birlikte belediyemiz mali disiplinini kazanmış ve şehirde öz kaynaklarıyla hizmet üretmeye, Tunceli'nin altyapı ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yeniden başlayabilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada belediyemizde şehir hizmetlerini kesintisiz yürütmeye yetecek miktarda personel bulunmaktadır. Hatta yapılan mali ve idari analizler, kamu kaynaklarının doğru kullanımı adına personel sayısının mevcut halinden daha da azalması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Aleyhimize yürütülen algı çalışmalarının aksine, yapılan tüm işlemler tamamen hukuk ve mevzuat dahilinde gerçekleştirilmiştir" bilgisine yer verildi.

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4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kanuni personel sınırının aşılması ve yeni bir kamu zararının doğmaması adına idarelerin, mahkeme kararı olsa dahi yasal tazminatlarını ödemek şartıyla personeli işe başlatmama yetkisi bulunduğu bildirilen açıklamada, "Mahkeme kararlarının emrettiği tüm mali ve yasal yükümlülükler ile tazminatlar eksiksiz ödenerek hukukun gereği yerine getirilecektir. Yapılan tüm bu uygulamaların tek amacı, geçmişin usulsüz alımlarıyla felç edilen belediye bütçesini kurtarmak ve 44 bin Tuncelili vatandaşımızın hakkını korumaktır" ifadeleri kullanıldı.

*Fotoğraf: ANKA