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        Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret eden öğretmene gözaltı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret içerikli paylaşım yapan öğretmen gözaltına alınd

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 00:47 Güncelleme:
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        Türk bayrağına ve Atatürk'e hakarete gözaltı

        Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Edremit ilçesindeki okulda görev yapan bir öğretmenin sosyal medya hesabında Türk bayrağına ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren kabul edilemez paylaşımlar yaptığının tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, Edremit Kaymakamlığı tarafından hakkında derhal görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Balıkesir
        #Türk bayrağı
        #Gazi Mustafa Kemal Atatürk
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