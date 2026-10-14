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        Haberler Gündem Güncel Tuzla'da 60 yıllık 726 parsel sorunu bakanlık desteğiyle çözüme yaklaştı

        Tuzla'da 60 yıllık 726 parsel sorunu bakanlık desteğiyle çözüme yaklaştı

        İstanbul'un Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıldır çözüme kavuşmayı bekleyen 726 parsel sorununa ilişkin vatandaşlarla bir araya geldi. Binlerce vatandaşı ilgilendiren mülkiyet ve kentsel dönüşüm belirsizliği için yürütülen çalışmaları paylaşan Bingöl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen temasların ardından fiili kullanıma ilişkin ölçümlerin tamamlandığını belirtti. Bingöl, şu an vatandaşlara ait bilgi ve belgelerin toplanması aşamasına geçildiğini ifade etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 11:08 Güncelleme:
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        Tuzla'da 60 yıllık 726 parsel sorunu çözülüyor
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        Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıldır çözüme kavuşmayı bekleyen 726 parsel sorununa ilişkin vatandaşlarla bir araya geldi.

        Toplantıda, sorunun çözümü için yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası paylaşıldı. Başkan Bingöl, "Bu meseleyi kaderine terk etmeyeceğiz. Amacımız 60 yıllık belirsizliği sona erdirip kalıcı bir çözüme kavuşturmak" dedi.

        FİİLİ KULLANIM TESPİTLERİ TAMAMLANDI

        Bölgede 1962 yılında başlayan kadastro tespitine itiraz davası nedeniyle onlarca yıldır süregelen belirsizlik, vatandaşların evlerini onarmalarına ve kentsel dönüşüme dahil olmalarına engel oluyordu. Seçim öncesinde verdiği sözleri hatırlatan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, alanın 11 Mayıs 2023 tarihinde 350 bin 600 metrekarelik kısmının 'rezerv yapı alanı' ilan edildiğini, bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunduğunu belirtti.

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        Bingöl, izlenecek yol haritasını şu sözlerle özetledi: "Kasım ayının ortasına kadar fiili kullanım parselasyon çalışmalarını ve bilgi toplama sürecini tamamlamayı hedefliyoruz. Elde ettiğimiz verileri Bakanlığımıza ileteceğiz. Sonraki aşamada, mevzuat çerçevesinde acele kamulaştırma ve kullanılan alanların hak sahiplerine satışı gibi işlemler Bakanlığımızca yürütülebilecek. Biz de belediye olarak üzerimize düşen tüm teknik ve idari sorumlulukları eksiksiz yerine getireceğiz."

        "BU MESELEYİ KADERİNE TERK EDEMEYİZ"

        Sorunun sadece teknik bir imar konusu olmadığını vurgulayan Bingöl, "Burada çatısı aktığında evini onarmak, çocuklarının geleceğini planlamak isteyen binlerce komşumuz var. 60 yıldır süren bu sorunun bir günde çözülemeyeceğini biliyoruz ancak bu kadar uzun süredir çözülememiş olması, sorunu görmezden gelebileceğimiz anlamına gelmiyor. Tam tersine, çözüm için daha kararlı ve daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bu meseleyi kaderine terk etmeyeceğiz. Amacımız 60 yıllık belirsizliği sona erdirip kalıcı bir çözüme kavuşturmak. Sizlerden ricamız, bilgi ve belgelerinizi eksiksiz biçimde ilgili müdürlüğümüze iletmeniz. Yetkimiz dahilinde olan ve olmayan her konuda sizlere karşı açık ve şeffaf olacağız" ifadelerini kullandı.

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        Toplantı, vatandaşların sorularının yanıtlanması ve mahalle sakinlerinin taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

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        #istanbul haberleri
        #Tuzla Belediyesi
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