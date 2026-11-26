İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. İlknur Şahin’in gözaltı süresi uzatılırken, Seher Sevdişan savcılık tarafından serbest bırakıldı.

3 TUTUKLAMA, 10 ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ

DHA'nın haberine göre, savcılıktaki ifadesi tamamlanan şüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklama talebiyle, İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayan Keklik, Özden Cerrahoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve Burak Yeter ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.