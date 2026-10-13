Üsküdar Belediyesinin borcu 6,65 milyar liraya, bütçesi 16,2 milyara ulaştı

Üsküdar Belediyesinin 2027 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı, 7 Ekim 2026'da gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında ele alındı. Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin tarafından meclis üyelerine sunulan programda, belediyenin mali durumuna ilişkin dikkat çekici veriler paylaşıldı. Üsküdar Belediyesi ve iştiraklerinin toplam borcunun son 2,5 yılda yaklaşık 6,4 katına çıkarak 6,65 milyar TL'ye ulaştığı belirtilirken, belediyenin elindeki nakit ve satılabilir taşınmazların borçları karşılamakta yetersiz kaldığı vurgulandı.

2026'DA GİDERLER GELİRLERİ AŞTI

Belediyenin 2026 yılı mali verilerine göre, 1 Ocak-30 Eylül döneminde 13 milyar TL'lik gider bütçesinin yüzde 53'ü kullanıldı. Bu dönemde toplam harcama 6,9 milyar TL olurken, gelir bütçesinin yüzde 44'üne karşılık gelen 5,7 milyar TL tahsil edildi. Böylece yılın ilk dokuz ayında belediyenin giderleri gelirlerini 1,2 milyar TL aştı.

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Aynı dönemde yatırımlar için ayrılan 1,96 milyar TL'lik kaynağın yalnızca 541 milyon TL'si harcandı. Sosyal yardımlara ayrılan 448,5 milyon TL'lik bütçenin ise 152 milyon TL'si kullanıldı. Toplam harcamalar içerisinde yatırımların payı yüzde 8, sosyal yardımların payı ise yüzde 2 düzeyinde kaldı.

2027 BÜTÇESİ 16,2 MİLYAR TL OLARAK HAZIRLANDI

Üsküdar Belediyesinin 2027 yılı bütçesi, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 artırılarak 16,2 milyar TL olarak hazırlandı. Yeni bütçede yatırımlar için 2,3 milyar TL, sosyal yardımları da kapsayan cari transferler için 667 milyon TL kaynak ayrıldı.

Bütçenin gelir kalemleri arasında 2,76 milyar TL'lik taşınmaz satışı öngörülürken, bütçenin önceki yönetim döneminde hazırlandığı ve mevcut yönetimin yüzde 80 oranında gerçekleşme beklediği ifade edildi.

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BELEDİYENİN BORCU 6,65 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Belediye ile iştirakleri ÜSPER ve KENTAŞ'ın toplam borcunun Nisan 2024'te 1,04 milyar TL olduğu, 12 Eylül 2026 itibarıyla ise 6,65 milyar TL'ye ulaştığı açıklandı.

Toplam borcun 1,27 milyar TL'sinin doğrudan Üsküdar Belediyesine, 5,32 milyar TL'sinin ÜSPER'e, 63 milyon TL'sinin ise KENTAŞ'a ait olduğu belirtildi.

Ayrıca mahkeme kararından kaynaklanan, henüz muhasebe kayıtlarına borç olarak yansıtılmamış ve faiz hariç yaklaşık 1,4 milyar TL tutarında ek bir yükümlülüğün bulunduğu bildirildi.

171 TAŞINMAZDAN YALNIZCA 7'Sİ KALDI

Belediyenin mali tablosunda dikkat çeken bir diğer gelişme ise nakit varlıklar ve taşınmaz satışları oldu. Nisan 2024'te belediyenin kasasında bulunan 240 milyon TL'nin, 12 Eylül 2026'daki devir teslim sırasında 44 milyon TL'ye gerilediği belirtildi.

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Aynı dönemde belediyeye ait 171 taşınmazdan 164'ünün satıldığı ve bu satışlardan toplam 2,5 milyar TL gelir elde edildiği açıklandı. Satılabilir durumda kalan 7 taşınmazın toplam değerinin ise 266 milyon TL olduğu bildirildi.

Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, mevcut mali duruma ilişkin değerlendirmesinde, "Bugün elimizdeki tüm nakdi ve satılabilir tüm taşınmazları bir araya getirsek bile, borcumuzun ancak yüzde 5'ini karşılayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

2027 YILINDA YEDİ STRATEJİK HEDEFE KAYNAK AYRILDI

Üsküdar Belediyesinin 2027 Performans Programı, 2025-2029 Stratejik Planı'nda belirlenen yedi temel amaç doğrultusunda hazırlandı.

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Program kapsamında toplumsal güçlenme için 1,63 milyar TL, dayanıklı yapı stoku ve kent dokusu için 1 milyar TL, yeşil ağ ve altyapı çalışmaları için 1,09 milyar TL bütçe öngörüldü.

Kültür hizmetlerine 294 milyon TL, erişilebilirlik çalışmalarına 500 milyon TL, kalkınma faaliyetlerine 389 milyon TL ayrılırken, yönetişim başlığı için 11,3 milyar TL kaynak planlandı.

BORÇ YÖNETİMİ 2027'NİN ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ OLACAK

Belediye yönetimi, artan borç yüküne rağmen sosyal destekler, afet hazırlığı, kentsel dönüşüm, çevre düzenlemeleri ve yeşil alan hizmetlerinden ödün verilmeyeceğini bildirdi.

Tahsilat süreçlerinin güçlendirilmesi ve mali disiplinin sağlanmasıyla borç yönetiminin 2027 yılının temel öncelikleri arasında yer alacağı belirtildi.

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Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ise Meclis toplantısındaki konuşmasını, "Önümüzdeki yıl, lafta değil özde bir performansla karşınıza çıkacağız" sözleriyle tamamladı.