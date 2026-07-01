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        Haberler Gündem Uyurken anız yangınının ortasında kalan çoban ağır yaralı kurtarıldı

        Uyurken anız yangınının ortasında kalan çoban ağır yaralı kurtarıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde arazide uyuduğu sırada çıkan anız yangınının ortasında kalan 73 yaşındaki çoban ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince alevlerin arasından çıkarılan M.M., hastanede tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 21:27 Güncelleme:
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        Anız yangınında uyurken ağır yaralandı

        Şırnak’ın Cizre ilçesinde arazide uyuyan çoban, çıkan anız yangınının ortasında kalarak ağır yaralandı.

        Olay, öğleden sonra Cizre-Şırnak kara yolundaki tünel girişi mevkisinde meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan M.M. (73), arazide uyuduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, M.M.’nin bulunduğu alanı sardı.

        İTFAİYE ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKARDI

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlerin arasına girerek ağır yaralanan M.M.’yi bulunduğu yerden çıkardı.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.M., ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.M.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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