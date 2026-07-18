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        Haberler Gündem Güncel Uzunköprü'den "Günperi" için tescil başvurusu yapıldı

        Uzunköprü'den "Günperi" için tescil başvurusu yapıldı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'in girişimleriyle, ilçeye özgü ayçiçeği temasıyla yün keçe kullanılarak tasarlanan "Günperi" bebeğin, "Uzunköprü Bebeği" adıyla el sanatları alanında tescillenmesi için başvuru yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 14:40 Güncelleme:
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        Uzunköprü'den "Günperi" için tescil başvurusu
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin bereketli topraklarını, ayçiçeği tarlalarını ve köklü kültürel değerlerini yansıtan Günperi bebeğinin "Uzunköprü Bebeği" adıyla el sanatları alanında tescillenmesi için başvuru yapıldı.

        Yün keçe kullanılarak, geleneksel el sanatları teknikleriyle özenle üretilen bebek ile, hem ilçenin simgelerini hem de Trakya'nın zengin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlanıyor.

        Kaymakam Muammer Köken'in öncülüğünde başlatılan tescil çalışmasıyla, Günperi bebeğinin yalnızca estetik bir el sanatı ürünü olmasının ötesine geçerek Uzunköprü'nün kültürel kimliğini temsil eden özgün bir değer olarak resmiyet kazanması hedefleniyor.

        Tescil sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Günperi bebeğinin, Uzunköprü'nün tanıtımında önemli bir rol üstlenmesi, yöresel el sanatlarının gelişimine katkı sağlaması ve kadın üreticilere yeni ekonomik fırsatlar sunması bekleniyor. Aynı zamanda ilçenin kültürel mirasının korunması ve geleneksel el sanatlarının yaşatılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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