Van-Bahçesaray yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatıldı
Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı
Giriş: 19 Kasım 2026 - 17:25 Güncelleme:
Van-Bahçesaray kara yolu güzergahında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bahçesaray Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray yolu, 11 ile 40. kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi olmadığından geçici olarak saat 14.30 itibariyle tüm araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.
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