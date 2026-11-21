Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) Muradiye Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Dilgeş Baskın tarafından, Van Gölü'ndeki kirlilik düzeyini ve toksikolojik durumu belirlemek amacıyla yaklaşık bir yıl önce başlatılan çalışma, üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklendi.

Bu kapsamda hazırlanan "Van Gölü 3B Toksikolojik Risk Atlası: İklim Değişikliği Baskısı Altındaki Van Gölü'nde Öncelikli Toksik Kirleticilerin Mekansal ve Dikey Dağılımının Belirlenmesi ve İzlenmesi" adlı proje kapsamında gölün farklı noktalarından ve derinliklerinden örnekler alınacak.

Alınacak örneklerde ağır metaller, toksik elementler, organik mikrokirleticiler ve suyun fizikokimyasal özellikleri incelenecek. Araştırmadan elde edilecek verilerle kirleticilerin göldeki üç boyutlu dağılım haritaları oluşturulacak, olası çevresel riskler değerlendirilecek.

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Hazırlanacak risk haritalarının Valilik, belediyeler, üniversite ve ilgili kurumlarla paylaşılması, böylece Van Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalara bilimsel veri sağlanması amaçlanıyor. Proje, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) bilim dünyasına tanıtıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Dilgeş Baskın, Van Gölü'nün bölgenin ekolojik, ekonomik ve kültürel açıdan kalbi konumunda olduğunu söyledi. Van Gölü'nü gelecek nesillere ekolojik dengesi korunmuş şekilde bırakmayı hedeflediklerini belirten Baskın, gölün kirlilik düzeyini ve toksikolojik durumunu ortaya koymak için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

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Projeyi üç boyutlu bir modelleme olarak tasarladıklarını anlatan Baskın, şunları kaydetti:

"Van Gölü'nün farklı koordinatlarından, çeşitli derinliklerinden ve farklı periyotlarda örnekler alarak kirliliğinin haritalandırılmasını ve modellenmesini sağlayacağız. Bunu, Van Gölü'nün bugünkü durumunu değerlendirmek ve ileride sürdürülebilir izleme ile raporlama çalışmalarının bilimsel temeller ışığında sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak açısından önemli buluyoruz. Projeyi uluslararası ve ulusal programlarda, üniversitemizin BAP Koordinasyon Birimi'ne de sunduk. Uzun soluklu bir proje olacak. Van Gölü'nü daha geniş bir perspektiften, farklı boyutlarıyla değerlendirmeyi hedefliyoruz. Van Gölü'nün farklı koordinatlarında ve derinliklerinde, ortam koşullarına bağlı olarak organik mikrokirleticilerin ya da çeşitli toksik elementlerin izlenmesi önemli. Ortamın pH değeri, sıcaklığı ve redoks potansiyeli değiştikçe kirleticilerin davranışları da değişmektedir. Gölün farklı koordinatlarında ve çeşitli derinliklerinde bu değişimleri anlamlandırmayı amaçlıyoruz. Böylece göldeki kirleticileri derinliklere göre biyoyararlanım açısından da değerlendirebileceğiz."

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Çalışmayla elde edilecek bilimsel verilerin ilgili kurumların raporlarına katkı sağlayacağını ifade eden Baskın, bu verilerin Van Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalara bilimsel dayanak oluşturacağını kaydetti.

Hazırlanacak raporların farklı parametreler arasındaki ilişkileri ve bunların göl üzerindeki etkilerini ortaya koyacağını belirten Baskın, "Elde ettiğimiz bilgileri ilgili kurum ve kuruluşlara aktaracağız. COP31'de çeşitli temaslarda bulunduk. Toplantılarda uluslararası ortaklıklara yönelik görüşmeler gerçekleştirdik ve çeşitli işbirliği teklifleri aldık. Uluslararası ortaklıklar gerçekleştireceğiz. Ulusal düzeyde de farklı üniversitelerden teklifler aldık. Birlikte proje yapma imkanı da bulacağız. Bu anlamda birtakım temaslar şimdiden gerçekleşti" diye konuştu.