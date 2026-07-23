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        Yanan araçtan çıkamadı, dehşet yaşandı!

        Afyonkarahisar'da meydana gelen korkunç kazada, kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri alev aldı. Yanan araçta sıkışan sürücü Kamil Çırak, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 09:12 Güncelleme:
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        Yanan araçtan çıkamadı, dehşet yaşandı!
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri alev aldı. Yanan araçta sıkışan sürücü Kamil Çırak'ın (54) hayatını kaybettiği kazada 2 kişi de yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Emirdağ- Davulga kara yolunda meydana geldi. Kamil Çırak yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen F.Ç. (75) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        Kazanın ardından Kamil Çırak'ın kullandığı otomobil alev aldı. Yanan araçta sıkışan Kamil Çırak hayatını kaybederken, beraberindeki S.Ç. (54) ile diğer aracın sürücüsü F.Ç. ise yaralandı.

        Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası 2 yaralı ambulansla götürüldükleri Emirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kamil Çırak'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından araçtan çıkarıldıktan sonra Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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