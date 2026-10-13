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        Haberler Gündem Güncel Yavaş: Ankara'yı tarihine yakışır biçimde koruyacağız

        Yavaş: Ankara'yı tarihine yakışır biçimde koruyacağız

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara Cumhuriyet'in sadece yönetim merkezi olmadı, aynı zamanda çağdaşlaşmanın, eğitimin, bilimin ve millet iradesinin de simgesi haline geldi" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 21:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yavaş: Ankara'yı tarihine yakışır biçimde koruyacağız

        Atatürk Sanat Merkezi’nde ABB tarafından, 'Ankara'nın Başkent Oluşunun 103. Yıl Dönümü' resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyonda konuşan ABB Başkanı Yavaş, "Bugün yalnızca Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutlamıyoruz. Aynı zamanda bir milletin bağımsızlık iradesinin nasıl bir cumhuriyete dönüştüğünü hatırlıyoruz. Çünkü Ankara'nın hikayesi sıradan bir başkent hikayesi değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere geldiği bu şehir, Anadolu'nun dört bir yanından yükselen bağımsızlık iradesinin birleştiği merkez oldu. Ankara en zor günlerde milletimizin bu onuruna ev sahipliği yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi burada açıldı, kurtuluş mücadelemiz buradan yönetildi ve Cumhuriyet'in temelleri bu şehirde atıldı" diye konuştu.

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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’yı başkent seçmesinin sebeplerinden bahseden Yavaş, "Elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'yı başkent seçmesinin çok çeşitli sebepleri vardı. Bunlardan en önemlisi 27 Aralık'ta Ankara'ya gelirken o kış şartlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında idam fermanları verilmişken ve birçok insan kendisiyle görüşmekten kaçtığı gibi kendisini hain ilan etmişken Ankara'ya gelişte kendisini karşılayan o muhteşem kalabalık ve o muhteşem kalabalığın kendisine verdiği söz 'bu vatan için uğrunda ölmeye geldik' sözü kendisinin moralini artırmış ve Milli Mücadele'de elbette şevkini en üst düzeye yükseltmiştir. Dolayısıyla en güvenli semt olarak Kurtuluş Harbi'ni Ankara'dan idare etmiş ve yönetimini de Ankara'da kurmuştur. 13 Ekim 1923'te Ankara'nın başkent ilan edilmesi işte bu tarihi yürüyüşün en önemli dönüm noktalarından biri idi. Bu tercih bağımsızlığını kazanmış bir milletin kendi geleceğini kendi iradesiyle kurma kararlılığının ifadesiydi. Ankara Cumhuriyet'in sadece yönetim merkezi olmadı, aynı zamanda çağdaşlaşmanın, eğitimin, bilimin ve millet iradesinin de simgesi haline geldi" sözlerini söyledi.

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        Mansur Yavaş’ın konuşmasının ardından, Kubat tarafından Ankara'nın başkent oluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla konser verildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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