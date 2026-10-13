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        Yenidoğan davasında 13'üncü duruşma

        Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen, bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın 13'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşma sanık savunmaları ile yarın görülmeye devam edecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 19:55 Güncelleme:
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        Yenidoğan davasında 13'üncü duruşma

        'Yenidoğan Çetesi' davasının 13'üncü duruşması, Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı. Duruşmaya tutuklu sanık Fırat Sarı ve bazı tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla başladı. .

        ‘BAŞIMA GELEN EN ACI ŞEY, ‘BEBEK KATİLİ’ OLARAK ADLANDIRILMAMDIR’

        Tutuklu sanık Zeki Ötünç, “Benim şimdiye kadar aldığım tek ceza trafik cezasıdır. 22 aydır tutukluyum. Bir çocuk doktoru olarak başıma gelen en acı şey, ‘bebek katili’ olarak adlandırılmamdır” dedi.

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        ‘BİR İHMALİ OLMAMIŞTIR’

        Tutuklu sanık Rıza Keykubad, “27 aydır haksız yere tutukluyum. Ben Kaya bebeği almadım, tedavi yapmadım. Ben Güney Hastanesi’nin doktoru olmadım. Benim Kaya bebekle ilgili bir sorumluluğum yoktur. Bir ihmalim olmamıştır. Adli kontrol uygulanarak tahliyemi talep ediyorum” dedi.

        ‘LÜTFEN BANA AVUKATLARIMLA KONUŞMA ŞANSI VERİN’

        Duruşmada hazır bulunan tutuklu sanık Fırat Sarı, “Bütün mal varlığımıza el konuldu. Savunma hakkım engelleniyor. Bu çok karmaşık bir dosya. Doktorlar çok iyi savunma yaparak dosya açığa çıkacak. Lütfen bana avukatlarımla konuşma şansı verin” dedi.

        FIRAT SARI'NIN SAVUNMASI YARIN ALINACAK

        Sanık Fırat Sarı’nın avukatı Özgür Ekinci, müvekkilinin tutuklu bulunduğu Buca Cezaevi’nden pazar günü İstanbul’a çok geç getirildiği için kendisiyle görüşemediklerini, bu nedenle savunmasının yarın yapılmasını istediğini söyledi. Mahkeme başkanı, Fırat Sarı’ya savunmasını hazırlaması için süre vererek savunmasının yarın alınmasına karar verdi.

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        DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

        Mahkeme başkanı, bazı sanıkların savunmasının alınmasına devam edilmesi için duruşmayı yarına erteledi.

        *Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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