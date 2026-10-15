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        Haberler Gündem İstanbul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İstanbul'daki sel felaketi için başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İstanbul'daki sel felaketi için başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstanbul Fatih'te sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, il genelinde şiddetli yağıştan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 00:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'daki sel felaketi için başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından, İstanbul Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına yapılan M.I. için yayımladığı başsağlığı mesajında, şunları kaydetti:

        "İstanbul Fatih'te sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, il genelinde şiddetli yağıştan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Valiliğimizin koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız vatandaşlarımızın afetten olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını ilk andan itibaren sürdürmektedir. Lütfen resmi kurumlarımız tarafından yapılan uyarıları dikkate alalım, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

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        #haberler
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