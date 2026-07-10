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        Haberler Gündem Eğitim YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi’ne soruşturma

        YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi’ne soruşturma

        YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde "ayet yazılı pankartın kapatıldığı" iddialarına yönelik soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ne soruşturma

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatılması ve buna alkışlarla destek verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

        YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz."

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