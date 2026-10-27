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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 7 yaralı!

        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 7 yaralı!

        Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 12:23 Güncelleme:
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        Yolcu otobüsü devrildi! Can kaybı var!

        Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

        İHA'nın haberine göre kaza, Isparta-Antalya kara yolu Kazak tünelleri çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

        kazada aracın alt kısmında uyuyan ve ismi öğrenilemeyen yedek şoförün hayatını kaybettiği bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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