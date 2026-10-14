Yüreğir Belediyesi e-Devlet'e taşındı

Yüreğir Belediyesi hizmetleri e-Devlet'e taşındı
Adana'nın Yüreğir Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerine internet üzerinden erişebilmesi ve işlemlerini çevrim içi gerçekleştirebilmesi için e-Devlet Kapısı üzerinden hizmet sunmaya başladı
Giriş: 14 Ekim 2026 - 12:57 Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir Belediyesi, hizmetlerin yerinde, hızlı ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediyenin e-Devlet Kapısı üzerinden hizmet sunması için yürütülen çalışmalar tamamlandı.
Yeni hizmetle birlikte Yüreğirli vatandaşlar, belediyenin e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlere internet aracılığıyla erişebilecek, ilgili bilgi ve işlemlerini çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.
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