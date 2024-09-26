'Gündüz Apollon Gece Athena' Tokyo Film Festivali'nde

Kısa film ve senaryo çalışmalarının yanı sıra birçok ödüllü filmde yapımcı olarak imzasını gördüğümüz Emine Yıldırım, yazıp yönettiği Gündüz Apollon Gece Athena ile Tokyo Film Festivali Asya’nın Geleceği bölümünde yarışacak.

Dünya prömiyerini 28 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 37. Tokyo Film Festivali’nde yapmaya hazırlanan Gündüz Apollon Gece Athena’nın başrollerini sinema perdesi, dizi ekranı ve tiyatro sahnelerinden tanıdığımız Ezgi Çelik ve Barış Gönenen üstleniyor. Selen Uçer, Gizem Bilgen, Melih Düzenli, Neyra Kayabaşı’nın oyuncu kadrosunda yer aldığı filmde ayrıca iki usta isim, Deniz Türkali ve Lale Mansur yıllar sonra bir araya geliyor. Yapımını Dilde Mahalli (Rosa Film) ve Emine Yıldırım’ın (Ursula Film) birlikte üstlendiği filmin görüntü yönetmeni Barış Aygen olurken, kurgu ise Selda Taşkın’a ait. Müzikler ise Barış Diri imzasını taşıyor.

Emine Yıldırım

Gündüz Apollon Gece Athena, yetimhanede büyümüş bir kadının annesinin hayaletini bulmak umuduyla çıktığı fantastik ve eğlenceli bir serüvene davet ediyor izleyiciyi. Bu hikâyenin ev sahipliğini ise bin-yıllara meydan okuyan tarihiyle Side Antik Kenti üstleniyor.

2018 yılında yapımcısı olduğu Ramin Matin’in Son Çıkış filmiyle katıldığı Tokyo Film Festivali’nden sonra bu kez yönetmen koltuğunda oturduğu ilk filmi ile yarışacak olan Emine Yıldırım heyecanını şu sözlerle ifade ediyor: “Daha önce yapımcı olarak deneyimlediğim Tokyo Film Festivali’ne bu sefer yönetmen olarak gitmek apayrı bir deneyim olacak. Başrolüm Ezgi Çelik’le ikinci kez Tokyo’ya gitmek de beni çok mutlu ediyor. Keyifli ve başına buyruk bir film yaptığımızı düşünüyorum, bu filmde çalıştığımız tüm kamera-önü ve kamera-arkası sanatçılarla beraber bilindik kalıpları zorlamaya gayret ettik. Kadim Akdeniz’in mirası hepimize pusula oldu. Tokyo’nun emeklerimizi kucaklaması ekip olarak hepimize çok iyi geldi. Gündüz Apollon Gece Athena’yı 2025 baharında Türkiye izleyicisiyle buluşturmayı planlıyoruz.”