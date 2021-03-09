"YAZMAYIN, ENGELLİYORUM"

Instagram hesabından bir video yayınlayan 35 yaşındaki Azeri kızı, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bir video paylaştım. Videonun altına başladılar yine saçma sapan yorumlar yazmaya. 'Aman değişmiş', 'Michael Jackson'a benzemiş', 'Niye bu kadar estetik yaptırdın?' Saçma sapan şeyler... Ben onların hepsini engelledim. Kendinizi yorup, yazmayın çünkü ben kendi ellerime acıyorum.