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        Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

        İstanbul'da vefat eden gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Cıvaoğlu için Bağcılar'daki Milliyet gazetesi binası önüne tören düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:02
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        Güneri Cıvaoğlu için son görev
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        İstanbul Beşiktaş'ta tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayata gözlerini yuman Cıvaoğlu için Bağcılar'daki Milliyet gazetesi binası önüne tören düzenlendi.

        AA'da yer alan habere göre törene, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski CHP genel başkanı Altan Öymen ile Demirören Medya çalışanları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

        Törende konuşan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Cıvaoğlu'nun medya camiasındaki son şövalye olduğunu belirterek, şunları söyledi:

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        "Kimseye pusu kurmadı. Hep adil olmak için uğraştı. En yakın mesai arkadaşları burada. Güner ağabey sadece Türkiye'deki gazeteleri okumazdı. Dünyadaki gazetelerde neler varsa öğleye kadar okumuş bitirmiş olur. Ya gözümüzden kaçtıysa diye bizim ikaz edenimiz olurdu. Dediğim gibi hocaların en büyüklerinden bir tanesiydi bizim için. İnsanların en önemlilerinden bir tanesiydi."

        Şendir, Güneri Cıvaoğlu'nun son güne kadar yazmak istediğini, hasta haliyle bile bunun sevincini yaşayan biri olduğunu dile getirdi.

        Törenin ardından Cıvaoğlu'nun cenazesi, cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne götürüldü.

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        #haberler
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