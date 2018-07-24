“Güneş fobisi hasta ediyor”

Eksikliğinin ciddi boyutlara varan hastalıklara yol açtığı D vitamini, vücudun ihtiyacı olan ancak bu ihtiyacın dışarıdan sağlanmasının mümkün olduğu bir vitamindir. D vitamini eksikliği, yiyeceklerden sağlandığı gibi yaklaşık yüzde 95 oranında güneşten sağlanır. Son yıllarda giderek artan kanser vakalarının ardında yatan önemli faktörlerden birinin güneş fobisi olduğunu gösteren birçok araştırma var.

BESİNLER VE GÜNEŞ BİR EKİP

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Koruma faktörü 30, hatta 50 olan koruyucular olmadan kumsala gidilmez oldu. Maalesef güneşe karşı sağlık için son derece vahim sonuçları olan bir karalama kampanyası ile karşı karşıyayız. Söylenenin tam aksine, asıl güneş değil, güneşsizlik insanı hasta eder! Senelerdir güneşten uzak durmanın bedelini D vitamini eksikliği ve beraberinde kapımızı çalan amansız hastalıklarla ödüyoruz. D vitamini zengini gıdalar ile güneş ışınlarının bir ekip olarak birlikte çalışması gerekir. Yani ciğer, serbest gezen tavuk yumurtası gibi zengin besin kaynaklarından D vitamini alacaksınız, sonra da güneşlenerek bu vitamini aktive edeceksiniz” dedi.

CİLDİNİZ GÜNEŞE HASSAS İSE...

Cildi güneşe hassas kişiler için dedoğanın insanlara sunduğu doğal koruyucuların olduğunu ve onlardan faydalanılması gerektiğini söyleyen Dr. Ümit Aktaş’ın hassas ciltler için tüketilmesi gereken doğal koruyucu besinleri öneriyor.

Dr. Ümit Aktaş, cildin güneş hasarına karşı koruyan maddeler içeren kırmızı üzüm, cildi güneşe daha dayanıklı kılmakla kalmayan, güneşin cilt hücrelerinde yarattığı hasarı da onaran soğan,içeriğindeki likopen ile cildin güneş ışınlarına karşı daha dirençli olmasını sağlayan domates tüketin diyor.

İŞTE GÜNEŞTEN FAYDALANMA KILAVUZU

Dr. Ümit Aktaş güneşten faydalanmak ve yanlış bilinenler için;



* Sadece güneşlenmeniz yetmez, mutlaka gıdalarla da D vitamini almalısınız.

* Kanser ve depresyon vakalarının artışının bir sorumlusu da senelerdir güneşten köşe bucak saklanmanızı öğütleyen kimyasal tıptır. Bildiklerinizi unutun. Güneş değil güneşsizlik hasta eder!

* Sadece günde 20-30 dakika güneşlenin. Bu sürede güneşlenmek besinlerle aldığınız D vitamininin sentezlenmesi için yeterlidir.

* Hangi saatte güneşlendiğiniz önemlidir. Güneşin tepede dik olduğu saatlerde UV B ışınları gelir ve D vitamini sentezini sağlayan, işte bu UV B ışınlarıdır. Güneşin yatay geldiği saatlerde ise, UV A ışınları gelir. UV A ışınları D vitamini sentezlemez ve kanserojendir.

* Vücudunuza sürdüğünüz o kimyasallarla dolu güneş koruyucularla güneşten D vitamini alamazsınız. Güneşten ancak ve ancak teninize hiçbir şey sürmeden faydalanabileceğinizi unutmayın.

* Güneşlendikten sonra sakın hemen duş almayın

* D vitamini rezervlerinizi doldurmak için iki faktör bir arada olmalı: Hem D vitamini açısından zengin bir diyet hem de güneş.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ