Güneş Hayat – Esma Demiralp kimdir?

Oyunculuk hayatına 2007 yılında Kurtlar Vadisi Terör sinema filmi ile adım atan ünlü oyuncu Güneş Hayat son olarak Hercai dizisinde Esma Demiralp Karakterini canlandırmaktadır. Aslanbey Ailesinin konağında Kahya ve Azize aşlanbeyin sağ kolu olan Esma Demiralp karakteri ile karşımıza çıkan Güneş Hayat Kimdir? Oyuncu Güneş Hayat hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı sizler için araştırdık.

Sinema ve dizi oyuncusu olan Güneş Hayat 1 Haziran 1964 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Şu anda 54 yaşında olan başarılı oyuncu Güneş Hayat 1,64 cm boyunda, 70 kg ağırlığında ve ikizler burcudur. Ünlü oyuncu Güneş Hayat, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. Aynı zamanda Ankara Devlet Tiyatrosunda, Trabzon ve Diyarbakır Devlet Tiyatroları’nda 2 şer yıl tiyatro oyunculuk görevi yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Devlet Tiyatrosunda Halen görevini devam ettirmektedir. Sinema oyunculuğuna ilk olarak 2007 senesinde Kurtlar Vadisi Terör filminde rol alarak adım atmıştır. Televizyon dünyasına ise2006 yılında yayınlanan Gülpare isimli dizi ile giriş yapmıştır. 2009 senesinde Masumlar isimli dizide Aynur karakterini canlandırdı, 2011 yılında Ay Tutulması dizisinde Hayriye rolünü, 2012 yılında Alev Alev dizisinde,2013 Çalıkuşu dizisinde Gülmisal Kalfa karakterini, 2016 Son Destan Zehra ve gibi başarılı dizilerde oynamıştır.

2017 yılında ise Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan; başrolü Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’in oynadığı Adı Efsane dizisinin kadrosunda bulunmuş ve Kevser karakterine hayat vermiştir.

Son olarak ise Adı Zehra adlı dizide Zehra’nın annesi olan Zerrin Şimşek karakterine can vermiştir. Oyuncu Güneş Hayat bu dizide, fedakâr, cefakâr ve uysal bir kadını canlandırmıştır. Aynı zamanda anaç ve sevecendir. Gözünün ucunda her an akmaya hazır bir damla yaş vardır. Bu rolde adeta, mutlu da olsa hüzünlü de olsa hep ağlayan kadınlardan biridir. En önemlisi ise, Zehra onun en büyük zaafıdır. Güneş Hayat, bu dizide olduğu gibi oynadığı pek çok dizide de başarılı performans göstererek izleyicisinin gönlünde taht kurmayı başarmıştır

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan ve beğeni ile izlenen Hercai dizisinde Esma Demiralp karakterini canlandırmaktadır. Aslanbey Konağının kahyası ve Azize Aslanbey’in sağ koludur.

Güneş Hayat’ın bir zamanlar evli olduğu yönetmen Şakir Gürzumar’dan Deniz Gürzumar isimli bir oğlu var. Oğlu Deniz Gürzumar da Annesi gibi Oyuncu ve ayrıca Rap Müziği söz yazarı ve sanatçısı.

Güneş Hayat’ın rol aldığı diziler

2006 – Gülpare (Zeynep Sezeroğlu)

2009 – Masumlar (Aynur)

2011 – Ay Tutulması (Hayriye)

2012 – Alev Alev (Murat’ın yengesi)

2013 – Çalıkuşu (Gülmisal Kalfa)

2016 – Son Destan (Zehra)

2017 – Adı Efsane (Kevser)

2018 – Adı Zehra (Zehra’nın annesi Şermin Şimşek)

2019 – Hercai (Esma Demiralp)

Güneş Hayat’ın rol aldığı filmler