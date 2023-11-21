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        Haberler Dünya Güneş'in üzerinde ilk kez kutup ışıkları görüldü

        Güneş'in üzerinde ilk kez kutup ışıkları görüldü

        Bilim insanları Güneş yüzeyinde ilk kez Dünya'daki kutup ışıklarına benzer biçimde radyo dalgaları görüntüledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:18
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        Göze çarpan bu manzara bir Güneş lekesinin 40 bin kilometre üzerinde gerçekleşti. Güneş'te manyetik kuvvetin çok yoğun olduğu ve bir miktar ısının yıldızın yüzeyine ulaşmasının engellendiği bölgelere Güneş lekesi adı veriliyor.

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        İLK KEZ GÜNEŞ ÜZERİNDE KUTUP IŞIKLARINA BENZER RADYO DALGALARI TESPİT EDİLDİ

        Gökbilimciler, söz konusu lekenin üzerinde meydana gelen radyo dalgalarını bir hafta boyunca inceledi. Geçmişte uzay yıldızlardan gelen ve kutup ışıklarını andıran sinyaller tespit edilmişti. Ancak ilk kez Güneş'ten bu tür bir sinyal geldiği görüldü.

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        Gözlemlerden elde edilen veriler 13 Kasım'da hakemli bilimsel dergi Nature Astronomy'de yayımlandı. New Jersey Teknoloji Ensitüsü'nden başyazar Sijie Yu, "Bu, dakikalar veya saatler süren tipik ve geçici radyo patlamalarından oldukça farklı. Yıldızların manyetik süreçlerine ilişkin anlayışımızı değiştirebilecek heyecan verici bir keşif yaptık" dedi.

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        Bu ilginç manzaranın Güneş'teki patlamalarda ortaya çıkan elektronların lekenin güçlü manyetik alan çizgileri boyunca hızlanmasının sonucu oluştuğuna inanılıyor. Yu, "Güneş lekesinin manyetik alanı, Dünya'nınkinden binlerce kat daha güçlü" ifadelerini kullandı.

        Kaynak: Livescience, New Jersey Teknoloji Enstitüsü, NASA, Sijie Yu

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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