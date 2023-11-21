Haberler Dünya Güneş'in üzerinde ilk kez kutup ışıkları görüldü

Güneş'in üzerinde ilk kez kutup ışıkları görüldü Bilim insanları Güneş yüzeyinde ilk kez Dünya'daki kutup ışıklarına benzer biçimde radyo dalgaları görüntüledi Habertürk Giriş: 21.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:18 facebook

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Göze çarpan bu manzara bir Güneş lekesinin 40 bin kilometre üzerinde gerçekleşti. Güneş'te manyetik kuvvetin çok yoğun olduğu ve bir miktar ısının yıldızın yüzeyine ulaşmasının engellendiği bölgelere Güneş lekesi adı veriliyor.

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İLK KEZ GÜNEŞ ÜZERİNDE KUTUP IŞIKLARINA BENZER RADYO DALGALARI TESPİT EDİLDİ Gökbilimciler, söz konusu lekenin üzerinde meydana gelen radyo dalgalarını bir hafta boyunca inceledi. Geçmişte uzay yıldızlardan gelen ve kutup ışıklarını andıran sinyaller tespit edilmişti. Ancak ilk kez Güneş'ten bu tür bir sinyal geldiği görüldü.