Güneş lekelerine elveda: Evde uygulayabileceğiniz pratik 10 çözüm!

10. YAYIK ALTI SUYU

Lekelerden kurtulmak için yayık altı suyu kullanabilirsiniz. Lekelerinizin üzerine yayık altı suyun sürün ve bir süre bekletin. Oluşmakta olduğunu hissettiğiniz lekeler ve hali hazırda var olanlar için de kullanabilirsiniz.

Kaynak: WikiHow