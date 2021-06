7-13 Haziran haftalık burç yorumlarında gündemi Güneş Tutulması oluşturacak. 10 Haziran Perşembe günü saat 13.53'te gerçekleşecek tutulma 3 dakika 51 saniye sürecek. Kanada'da başlayacak tutulma Sibirya'da sona erecek ve Türkiye'den maalesef izlenmeyecek. Peki İkizler'de meydana gelecek Güneş Tutulması burçları nasıl etkileyecek? İkizler burcu bilgi, iletişim, yolculuk, eğitim, sınavlar ve yakın çevre bağlantılarını temsil ettiğinden Güneş Tutulması bu konularda sıkıntı ve problemlerin çıkabileceğine işaret ediyor. Örneğin tutulma zamanı internet alışverişlerinde aksaklıklar, yolculuklarda plan değişiklikleri, dolandırıcılıklar, iletişimde yanlış anlaşılmalar, gizli bilgilerin açığa çıkması gibi durumlar yaşanabilir.

GÜNEŞ TUTULMASI'NIN KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARINA ETKİSİ

10 Haziran'daki Güneş Tutulması'nda ilişkilere dikkat etmelisiniz sevgili Koç burçları... Alınganlıklar, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir, ufak tefek konuların büyüyerek tartışmaya dönüşebilir. Aniden parlamamaya ve bir şey söylemeden önce oturup düşünmenizde fayda var. Ayrıca imza ettiğiniz yerlere dikkat etmeli, bankacılık ve finans işlerini aceleye getirmemelisiniz.

GÜNEŞ TUTULMASI'NIN BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARINA ETKİSİ

10 Haziran'daki Güneş Tutulması, para konularını tetikliyor sevgili Boğa burçları... Ani şekilde bir yerden para gelebileceği gibi yatırımlarınızı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Finans konularında yanlış kararlar alma potansiyeliniz bulunuyor. Dikkat! Bu dönemi daha sakin ve risksiz şekilde geçirirseniz tutulma sonrası şanslı etkilerle karşılaşabilirsiniz.

GÜNEŞ TUTULMASI'NIN İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARINA ETKİSİ

Burcunuzda meydana gelecek Güneş Tutulması, karar vermenizi zorlaştırabilir sevgili İkizler burçları... Fikir değişiklikleri, kafa karışıklıkları önünüzü görmenizi zorlaştırabilir. Bu nedenle tutulmanın etkisi bittikten sonra plan ve projelerinizi başlatmanızda, önemli kararlarınızı ay sonuna ertelemenizde fayda var.

GÜNEŞ TUTULMASI'NIN YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARINA ETKİSİ

10 Haziran'daki Güneş Tutulması'nda aldanmalara açık olabilirsiniz sevgili Yengeç burçları... Karşınızdakine her zaman güvenen bir yapınız var ancak çevrenizdekiler bu durumdan faydalanmak isteyebilir. Tutulma zamanı her söylenene inanmamalı ve her şeyi kabullenmemelisiniz.

GÜNEŞ TUTULMASI'NIN ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARINA ETKİSİ

10 Haziran'daki Güneş Tutulması'nda iletişimsel problemlere, yanlış anlaşılmalara dikkat etmeniz gerekiyor sevgili Aslan burçları... Eğer darıldığınız, gücendiğiniz bir durum varsa net bir şekilde karşınızdakine belirtmenizde fayda var. Çünkü birbirinizi yanlış anlama olasılığınız yüksek. Tutulma zamanı arkadaşlık ilişkilerinde daha ılımlı olmanızı tavsiye ederiz.

GÜNEŞ TUTULMASI'NIN BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇLARINA ETKİSİ

10 Haziran'daki Güneş Tutulması en çok kariyer konularınızı etkiliyor sevgili Başak burçları... Çalışma hayatınızda kendinizi bitkin ve yorgun hissedebilir ve kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Bu dönem kendinizi verimli hissedemiyorsanız hiç üzülmeyin ve sadece sabredin. Çünkü tutulmanın etkileri bittikten sonra dönüşünüz muhteşem olacak

GÜNEŞ TUTULMASI'NIN TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARINA ETKİSİ

10 Haziran'daki Güneş Tutulması sağlık konularını, yurt dışı ve eğitim işlerinizi etkiliyor sevgili Terazi burçları. Sağlıkta zehirlenmeler, ilaçlarda yan etkiler söz konusu olabilir. Yurt dışı ve eğitim konularında ise kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Ayrıca bir başvuruda bulunacaksanız belgelerinizi iki kez gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

GÜNEŞ TUTULMASI'NIN AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURÇLARINA ETKİSİ

10 Haziran'daki Güneş Tutulması para, yatırım, bankacılık konularını tetikliyor sevgili Akrep burçları. Bu konularda hayal kırıklıkları, son dakikada çıkan aksiliklere canınız sıkılabilir. Bu nedenle finansal konularda harekete geçmek için tutulmanın etkisinin bitmesini beklemelisiniz.

GÜNEŞ TUTULMASI'NIN YAY VE YÜKSELEN YAY BURÇLARINA ETKİSİ

10 Haziran'daki Güneş Tutulması ilişkilerinizi etkiliyor sevgili Yay burçları... İkili ilişkiler ya da ortaklı işlerde birtakım kararlar vermek, bir dönemi sonlandırmak isteyebilirsiniz. Ancak Güneş Tutulması'nda kesin yargıya varmamalı, ani kararlar vermemelisiniz. Her detayı enine boyuna düşünmelisiniz.

GÜNEŞ TUTULMASI'NIN OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURÇLARINA ETKİSİ

10 Haziran'daki Güneş Tutulması'nda kariyerinize dikkat etmeniz gerekiyor sevgili Oğlak burçları... Özellikle yakın zamanda kariyerle ilgili girişimlerinizin sonuçsuz kalması veya istediğiniz adımları atamamanız, tutulmada önünüzü görmenizi zorlaştırabilir. Hata yapmamak için ani kararlar vermemelisiniz. Kariyerle ilgili bazı bilgileri herkesle paylaşmamalısınız.

GÜNEŞ TUTULMASI'NIN KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇLARINA ETKİSİ

10 Haziran'daki Güneş Tutulması aşk ve ilişkiler alanınızı etkiliyor sevgili Kova burçları. Tutulma zamanı partnerinizle alakalı kafa karışıklığı yaşayabilir ya da partnerinizin bir başka yüzünü görebilirsiniz. Bu nedenle özel hayatınızla ilgili kesin bir yargıya varmamalı ve bu ay ilişkilerle ilgili çok büyük kararlar almamalısınız.

GÜNEŞ TUTULMASI'NIN BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURÇLARINA ETKİSİ

10 Haziran'daki Güneş Tutulması'nda eliniz ayağınız dolanabilir, önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz sevgili Balık burçları... Tembellik, uyku hali, kafa karışıklığı içinize kapanmanıza sebebiyet verebilir. Bu nedenle kendinizi zorlamak yerine süreci dinlenmeye ve eğlenmeye ayırmalısınız. Büyük kararları ay sonuna bırakmalısınız.