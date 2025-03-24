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        Haberler Bilgi Gündem GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2025 | Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutulması hangi gün, saat kaçta?

        Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

        Gökyüzü meraklıları için heyecan verici bir doğa olayı yaklaşıyor! 2025 yılının ilk Güneş Tutulması, gökyüzünde benzersiz bir manzara sunmaya hazırlanıyor. Mart ayında gerçekleşecek bu parçalı Güneş tutulması, dünyanın belirli bölgelerinden izlenebilecek. Tutulma sırasında Ay, Güneş'in bir kısmını örterek gökyüzünde büyüleyici bir görüntü oluşturacak. Peki, Güneş Tutulması hangi gün ve saatte gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte Güneş Tutulması hakkında merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 19:48 Güncelleme: 24.03.2025 - 19:51
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        Güneş Tutulması, doğanın en etkileyici görsel şölenlerinden biri olmaya devam ediyor. 2025 yılına damgasını vuracak ilk Güneş Tutulması, gökyüzü tutkunlarını heyecanlandırıyor. Mart ayında meydana gelecek bu parçalı tutulma, Ay’ın Güneş’i kısmen örtmesiyle ortaya çıkacak. Binlerce kişinin merakla beklediği bu doğa olayı, belirli bölgelerden gözlemlenebilecek. Peki, Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye’den görülebilecek mi? İşte bilinmesi gerekenler…

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        GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

        Parçalı tutulma, Ay'ın Güneş'in bir kısmını örtmesiyle oluşacak. 2025 yılının ilk Güneş tutulması, 29 Mart'ta gerçekleşecek.

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        GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

        Tutulma, Türkiye saatiyle 13:57'de başlayacak ve yaklaşık 3 saat 52 dakika sürecek. Bu süre boyunca, Güneş'in bir kısmı Ay tarafından örtülecek.

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        GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        2025 yılının ilk Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulma, Avrupa, Kuzey Asya ve Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünden görülebilecek.

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        PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?

        Bu, Ay'ın sadece Güneş'in bir bölümünü örttüğü ve bu sebeple Güneş'in yalnızca bir kısmının gizlendiği bir tutulma türüdür. Her tam veya halkalı tutulma, başlangıç ve bitişte parçalı tutulma olarak yaşanır. Tam tutulma bölgesinin dışındaki geniş alanlarda, tutulma yalnızca parçalı olarak gözlemlenir.

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