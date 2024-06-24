Güney Kore'de fabrikada çıkan yangında 20 kişi öldü
Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneyinde bir lityum pil fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneyinde bir lityum pil fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, ölen işçilerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği belirtildi.
Yonhap'ın haberine göre, itfaiye, Seul'un güneyindeki Hwaseong şehrinde bulunan "Aricell" adlı lityum pil üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale etti.
Hwaseong itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının fabrikadaki 35 binden fazla pilin yol açtığı patlamalar nedeniyle kısa sürede büyüdüğü belirtildi.
Bölgeye sevk edilen 50 itfaiye aracı ve 150 personel ile alevlere müdahale edildiği kaydedilirken, devam eden patlamaların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı.
Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.