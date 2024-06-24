Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Güney Kore'de fabrikada çıkan yangında 20 kişi öldü | Dış Haberler

        Güney Kore'de fabrikada çıkan yangında 20 kişi öldü

        Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneyinde bir lityum pil fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 11:07 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneyinde bir lityum pil fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, ölen işçilerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

        2

        Yonhap'ın haberine göre, itfaiye, Seul'un güneyindeki Hwaseong şehrinde bulunan "Aricell" adlı lityum pil üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale etti.

        3

        Hwaseong itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının fabrikadaki 35 binden fazla pilin yol açtığı patlamalar nedeniyle kısa sürede büyüdüğü belirtildi.

        4

        Bölgeye sevk edilen 50 itfaiye aracı ve 150 personel ile alevlere müdahale edildiği kaydedilirken, devam eden patlamaların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı.

        5

        Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.

        6
        7

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #güney kore
        #yangın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
        Çanakkale'deki hasarın boyutu yürekleri de yaktı!
        Çanakkale'deki hasarın boyutu yürekleri de yaktı!
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Meta'nın yapay zekası iPhone'a geliyor
        Meta'nın yapay zekası iPhone'a geliyor
        Felçli babasını sokakta dövdü! Polis geldi... Baba yüreği!
        Felçli babasını sokakta dövdü! Polis geldi... Baba yüreği!
        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Görenler şoke oldu!
        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Görenler şoke oldu!
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        Balyozla öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı! Soyadı kurbanı!
        Balyozla öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı! Soyadı kurbanı!
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        İmdadına bot yetişti
        İmdadına bot yetişti
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Şekeri bırakmanın 7 yolu!
        Şekeri bırakmanın 7 yolu!
        Netanyahu'dan Lübnan açıklaması: Hazırlık yapıyoruz
        Netanyahu'dan Lübnan açıklaması: Hazırlık yapıyoruz
        Dünyada ilk kez bir çocuğun kafatasına epilepsi cihazı yerleştirildi: 'Artık gelecek daha parlak'
        Dünyada ilk kez bir çocuğun kafatasına epilepsi cihazı yerleştirildi: 'Artık gelecek daha parlak'
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Normalin 5-10 derece üzerinde
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Normalin 5-10 derece üzerinde
        Biden ve Trump ne zaman karşı karşıya gelecek?
        Biden ve Trump ne zaman karşı karşıya gelecek?
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri