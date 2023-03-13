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Güney Kore'de tartışma yaratan teklif: Haftalık çalışma saatinin 52'den 69'a çıkması planlanıyor

Güney Kore'de haftalık çalışma saatinin 52'den 69'a çıkarılmasına ilişkin plan tartışma yarattı

Güney Kore'de tartışma yaratan teklif: Haftalık çalışma saatinin 52'den 69'a çıkması planlanıyor
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HABERTURK.COM / Reuters

Güney Kore hükümeti, haftalık çalışma saatlerinin yasal sınırını 52'den 69'a çıkarmayı teklif etti. Hükümetin teklifi, çalışma saatlerinin yoğunluğu ile bilinen ülkede iş-yaşam dengesinin daha da bozulacağı endişesiyle tepkilere neden oldu.

Güney Kore'de çalışma saatleri diğer ülkelere kıyasla daha fazla. Güney Koreliler yılda 1915 saat çalışırken, ABD'liler 1791, Fransızlar ise 1490 saat çalışıyor. OECD verilerine göre yıllık ortalama çalışma saati ise 1716.

Yeni teklife muhalefetten tepki gelirken, Güney Kore Çalışma Bakanı Lee
Jung-sik yeni planın çalışanlara ne kadar süre ve ne zaman çalışacaklarına izin vereceğini söyledi.

Lee, "Yeni planla hamilelik döneminde ya da çocuk büyüten kadınların çalışma saatlerinin azaltılmasına yardımcı olmak için önlemler alacağız" dedi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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